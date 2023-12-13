الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استحقاقه

أرشيفية
أرشيفية

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة  بالرقم القومي من المواضيع  التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر .

 

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

 

أتاحت وزارة التضامن الإجتماعى رابط إلكترونى للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيا  من خلال الرابط التالي

https://tk.moss.gov.eg/

اختيار برنامج تكافل وكرامة

اختيار المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي

اختيار الشهر الذي يريد الاستعلام عنه

كتابة رقم القومى  الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة

الضغط على كلمة استعلام

تظهر بعد ذلك جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها

رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامه وقيمة المعاش الجديدة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

التظلم من معاشات تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين التظلم من رفض الاشتراك في معاش تكافل وكرامة عبر 3 وسائل، من بينها :

الاتصال من التليفون برقم الخط الساخن 19680

أو تقديم تظلم من معاش تكافل وكرامة الرابط التالي

https://tk.moss.gov.eg/

 

أو من  خلال  التظلم من معاش تكافل وكرامة على البريد الإلكتروني التالي 

[email protected]

 

المستندات المطلوبة للاشتراك في معاش تكافل وكرامة

 

صورة من بطاقة الرقم القومي مدون فيها العنوان سكن المتقدم

 

صور شهادات الميلاد لكل أفراد الأسرة

 

صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج

 

صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل

 

صورة من بطاقة التموين

 

بيان قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.

 

مستند الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن.

 

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

 

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

 

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم

 

شروط الاشتراك فى تكافل وكرامة

 

 ألا يكون الزوج/ الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه وألا يتقاضى معاشًا تأمينيا 

 

أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 سنة، ويكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشرة بمراحل التعليم المختلفة

أن يكون الأفراد المتقدمون لبرنامج كرامة من المسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا

أن يكون المتقدم من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي

تقديم شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة

أن يكون المتقدمون من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم، بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك

عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية: ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر)، إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر)، ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة)

العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد، امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة (مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع)

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الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة وشروط الحصول عليه

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من هنا| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي التظلم من معاشات تكافل وكرامة شروط الاشتراك فى تكافل وكرامة

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رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامه وقيمة المعاش الجديدة

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