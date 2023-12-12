رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامه وقيمة المعاش الجديدة

معاش تكافل وكرامة من ملفات الخدمات الاجتماعية التي وفرتها الدولة لعدة فئات من المواطنين لعيش حياة كريمة تليق بهم، حيث يمكن للأسر والشباب والمسنين والأيتام أن يتقدموا بأوراقهم للوحدات الاجتماعية التابعة لهم من أجل استخراج فيزا تكافل وكرامة.

ونعرض في التقرير التالي رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة وخطوات التقديم لاستخراجها وقيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي.

استعلام عن فيزا تكافل وكرامه

يكون الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة للمواطنين الذين تقدموا لاستخراجها والاستفادة من معاش تكافل وكرامة من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي هنا https://tk.moss.gov.eg/

الخطوة الأولى بعد فتح الرابط كتابة رقمك القومي في الخانة المطلوبة

الخطوة الثانية الضغط على كلمة استعلام

تظهر بيانات المتقدم لاستخراج فيزا تكافل وكرامة وتتمثل فيه

محافظته والادارة الاجتماعية التابعة له

اسمه رباعي ورقمه القومي

وبيانات الحالة الخاصة به سواء بالقبول او الرفض او طلب استكمال اوراق مفقودة

استخراج فيزا تكافل وكرامة

يمكن استخراج فيزا تكافل وكرامة بكل سهولة بعد التوجه إلى الوحدة الاجتماعية الم وجودة بمحيط منطقتك السكنية وتقديم المستندات المطلوبة وهي:

صور بطاقة الرقم القومى للأفراد 18 سنة فأكثر. صور قسيمة الزواج أو الطلاق. صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة للأفراد أقل من 18 سنه. صورة من بطاقة التموين. قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا. بالنسبة للأشخاص من ذوي الاعاقة يجب تقديم كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل. صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال. صورة اقرار الوصاية للأيتام. صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2023

وصلت اخر قيمة لمعاش تكافل وكرامة بعد الزيادة الاخيرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي وتم تطبيقها بالفعل، حيث تبلغ قيمة معاش الأسرة 718.75 جنيه، ومعاش المسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة 646.88 جنيه ومعاش الأيتام 503.13 جنيه.