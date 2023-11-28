الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 وشروط استمرار الحصول على المعاش

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي للاشخاص المتقدمين للحصول على المعاش المقدم ضمن برنامج الحماية الاجتماعية من وزارة التضامن الاجتماعي للأسر وللأطفال والمسنين والأيتام، وكذلك الشباب. 

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023 وقيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة التي خصصها لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلن عنها في سبتمبر الماضي 2023.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2023

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال موقع التضامن الاجتماعي من هنا 

https://tk.moss.gov.eg/

ثم يكتب الشخص الراغب في الاستعلام الرقم القومي للبطاقة الشخصية ثم أضغط على كلمة استعلام 

بعدها تظهر تفاصيل الشخص 

المحافظة والادارة الاجتماعية واسمه رباعي وتفاصيل المعاش الخاص به من برنامج تكافل وكرامة 

رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة والخدمات المتكاملة

الأسماء الجدد.. رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومى لجميع الشهور

قيمة معاش تكافل وكرامة 2023

شهد معاش تكافل وكرامة عدة زيادات كان آخرها الزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2023 وهي زيادة 15 %  من قيمة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة وبذلك تصبح قيمة المعاش بعد الزيادة كالتالي:

للأسر المستفيدة معاش 718.75 جنيه

للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة معاش 646.88 جنيه

للأيتام معاش 503.13 جنيه 

شروط استمرار صرف معاش تكافل وكرامة 

مع العلم أن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت عدة شروط من أجل أن تستفيد الأسرة من استمرارة صرف معاش تكافل وهي كالتالي:

حضور أبناء الأسر المستفيدة من  للتعليم بنسبة حضور لا تقل عن 80% شهريا، وذلك لأنه من ضمن الشروط للتقديم للحصول على معاش تكافل أن يكون ضمن الأسرة أطفال ملحقين بالتعليم. 

 حضور الأم المسجلة ضمن برنامج تكافل لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدني لمتابعة برامج الصحة الأولية والنمو ومتابعة الحمل وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات علي مدار كافة المراحل العمرية حتي 6 سنوات، وذلك ضمن مشروع  تعزيز التغذية الصحية وزيادة الوعى خلال أول 1000 يوم من حياة الطفل.

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شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023

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بالرقم القومي.. الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة لهذا الشهر

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