الخميس 21 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية على مستحقى "تكافل وكرامة" بالبحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اليوم الخميس، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، قافلة المساعدات الغذائية التى وفرتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع بنك الطعام المصري، والتي تتضمن ١٢٥٩٢ كرتونة مواد غذائية سيتم توزيعها على مستحقى تكافل وكرامة، في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية
وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تضافر كافة الجهود للعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا بنطاق المحافظة، مشيرةً إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم وتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.

وأشار كامل غطاس، السكرتير المساعد، إلى الدور الكبير لبنك الطعام المصري في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، لافتًا إلى تقديم الدعم وتفعيل المشاركة المجتمعية ووصول المساعدات لمستحقيها وكذلك تقديم يد العون والمساعدة للأسر الأكثر احتياجًا.

بنك الطعام التضامن الاجتماعي المساعدات الغذائية محافظة البحيرة نهال بلبع

مواد متعلقة

ضبط مصنع طوب جمّع 220 اسطوانة غاز في كوم حمادة بالبحيرة

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024 بالبحيرة

سكرتير عام البحيرة يشهد اختبارات المتقدمين لمسابقة "المهندسين" بدمنهور

إحالة أوراق عاطلين قتلا طفلا لسرقة "التوك التوك" الخاص به فى البحيرة

بحضور مفتي الجمهورية.. ندوة تثقفية بعنوان "جيل ضد الشائعات" بكلية الدراسات الإسلامية بدمنهور

مسيرة على الأقدام لأهالي البحيرة احتفالاً بفوز السيسي

يوم النصر.. أهالي البحيرة يحتفلون بفوز السيسي بولاية جديدة

دورة تدريبية عن الابتكار والريادة في العصر الرقمي بـ"زراعة البحيرة"

الأكثر قراءة

في أحضان راقصة.. كواليس القبض على نهى الدكر إمبراطورة كباريهات الهرم

توقيع صفقة بيع فنادق تاريخية في 4 محافظات بالشراكة مع تحالف استثماري.. غدًا

تفاصيل خطط "مصر للبترول" لتحسين الخدمات البترولية في طنطا برعاية "الملا"

محمد حماقى يحيى الحفل الختامى لبطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات

زلزال "النيران الصديقة".. الاحتلال يبحث عن مخرج من "ورطة" قتل المحتجزين

سر غياب جميلة عوض عن الأضواء بعد "حرب أهلية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. فدوى كمال عبد الرحمن

ماريو وأبوالعباس: إشراقات أنوار القلوب فى رواية ريم بسيونى

مدحت بشاى

التربية الفنية ودنيا المبدع الصغير

محمد العسيري

يونس.. الفيلم الذى لا نعرفه

ماجد حبته

حارس «الازدهار» البحرى!

أحمد بهاء الدين شعبان

٧ أكتوبر ٢٠٢٣.. جردة أولية لحسابات المكسب والخسارة! «2»

إبراهيم عبدالفتاح

شرفة لبنى «1»

د. خالد بارود

زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

بسنت حسن

الولاية الثالثة للجمهورية الجديدة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة بينهم ثلاثة أطفال

استشهاد مدير "كرم أبوسالم" إثر قصف من جيش الاحتلال للمعبر

اليوم الـ76 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال على غزة