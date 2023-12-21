توزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية على مستحقى "تكافل وكرامة" بالبحيرة

تفقد اليوم الخميس، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، قافلة المساعدات الغذائية التى وفرتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع بنك الطعام المصري، والتي تتضمن ١٢٥٩٢ كرتونة مواد غذائية سيتم توزيعها على مستحقى تكافل وكرامة، في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تضافر كافة الجهود للعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا بنطاق المحافظة، مشيرةً إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين كافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم وتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.

وأشار كامل غطاس، السكرتير المساعد، إلى الدور الكبير لبنك الطعام المصري في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، لافتًا إلى تقديم الدعم وتفعيل المشاركة المجتمعية ووصول المساعدات لمستحقيها وكذلك تقديم يد العون والمساعدة للأسر الأكثر احتياجًا.