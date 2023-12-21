ضبط مصنع طوب جمّع 220 اسطوانة غاز في كوم حمادة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإستردادحقها مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز محافظة البحيرة.

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق

وشنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، حملة تموينية بمركز كوم حمادة، أسفرت عن ضبط مصنع طوب لقيامه بتجميع عدد 220 أسطوانة غاز كبيرة زنة 25 كيلو لاستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، حيث تم مصادرة المضبوطات، وجرى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

حملة تموينية بمركزي إيتاي البارود وكوم حمادة

قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركزي إيتاي البارود وكوم حمادة، أسفرت عن ضبط الآتي: ضبط سيارة محملة بكمية قدرها 120 شيكارة سماد زراعي محظور تداوله بالأسواق، ضبط شخصان من أصحاب السوبر ماركت لعرضهما كميات من السكر تقدر بـ 260 كجم غير مدون عليها سعر البيع للمستهلك وعرضه للبيع بالمحل، ضبط أحد أصحاب المحلات لقيامه بعرض سكر مجهول المصدر، وجرى التحفظ على 9 كجم، ضبط أحد أصحاب المخابز الأفرنجية لحيازته كمية قدرها 27 كجم من السكر مجهول المصدر، وضبط أحد أصحاب محلات البقالة لبيعه السكر بأزيد من السعر المدون على العبوة بمقدار 10 جنيهات، وضبط عدد 3 محلات لقيام أصحابها ببيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على عدد 162 علبة سجائر، حيث تم مصادرة المضبوطات وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.