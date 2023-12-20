الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024 بالبحيرة

امتحانات
امتحانات

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة  اليوم، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 بمحافظة البحيرة، والتي تأتي وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناءً على مذكرة العرض من يوسف الديب، وكيل الوزارة التربية والتعليم بالبحيرة.

مواعيد امتحانات الدور الأول بالبحيرة

وأكد يوسف الديب، أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول على النحو التالي: 

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ وحتى السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤.

- الصفوف الأول والثاني الإعدادي العام من الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

- الصفوف الأول والثاني الإعدادي المهني من الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

مواعد امتحانات الشهادة الإعدادية 

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم تحديد موعد امتحانات: 

- الصفوف الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

- الصفوف الأول والثاني الثانوي العام من الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

- الصفوف الأول والثاني الثانوي الفني من الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

- الصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام خمس سنوات من الثلاثاء ٢ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

- الشهادة الإعدادية للمكفوفين من الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

- الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ وحتى الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤.

- الشهادة الإعدادية العامة من الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

- الشهادة الإعدادية المهنية من الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ وحتى الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤.

امتحانات الترم الأول محافظة البحيرة الشهادة الاعدادية نهال بلبع يوسف الديب

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