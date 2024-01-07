الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذهب عالميا.. سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يتابع الملايين من المواطنين أسعار الذهب عالميا لما لها من تأثير على أسعار البيع في محلات الصاغة المصرية خاصة مع حالة التذبذب التي يشهدها المعدن النفيس مع توتر الأحداث في قطاع غزة وبيانات الحكومة الأمريكية والتي تؤثر على قرار الفيدرالي الأمريكي في تحديد مصير الفائدة.

أسعار الذهب عالميا

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب عالميا حيث سجلت أونصة الذهب في البورصة العالمية نحو 2047$ في عمليات البيع و2045 $ في عمليات الشراء بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة وهى ما تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24 وذلك بارتفاع نحو 1.8 دولار بنسبة 1.8 دولار ولذلك وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

يذكر أن أسواق الذهب المحلية في مصر تشهد عطلة رسمية في عيد الميلاد وعطلات أسبوعية التي أقرتها الدولة للعاملين والموظفين في الهيئات الحكومية وشركات قطاع العام والخاص من يوم الجمعة الماضي الموافق 5 يناير وحتى يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.

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توقعات أسعار الذهب في مصر 2024 خلال الفترة المقبلة

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تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر  

يرغب قطاع عريض من المواطنين في استثمار أموالهم ومدخراتهم في المعدن النفيس للحفاظ على قيمتها لذلك يتابع الكثيرين نشرات الصاغة التي تصدرها يوميا ويتم تحديثها باستمرار والتي جاءت كما يلي:-

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر  كما يلي:-

  • البيع 3771.5 جنيه.
  • الشراء 3714.25 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر  كما يلي:-

  • البيع 3457.25 جنيه.
  • الشراء 3404.75 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر  كما يلي:-

  • البيع 3300 جنيه.
  • الشراء 3250 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر  كما يلي:-

  • البيع 2828.5 جنيه.
  • الشراء 2785.75 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر  كما يلي:-

  • البيع 2200 جنيه.
  • الشراء 2166.75 جنيه.
  • بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

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