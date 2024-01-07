كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2024.. وطرق السداد

يتسأل المواطنين عن كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2024 والتي يتزايد معدلات البحث عنها عبر موقع جوجل منذ بداية العام الحالي ومعرفة قيمة الاستهلاك الشهري بشكل إلكتروني وكيفية سداد الفواتير الشهرية من خلال الوسائل المعتمدة وذلك مع انطلاق العام الجديد 2024.

كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2024

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله معرفة قيمة الاستهلاك الشهري لعداد المنازل في كافة محافظات الجمهورية ولمعرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بالقاهرة 2024 يمكن متابعة السطور التالية:-

الدخول عبر موقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن قيمة الفواتير الشهرية.

إدخال كافة البيانات المطلوبة عن العداد وصاحبه المتعاقد مع الشركة بشكل رسمي.

تسجيل قراءة العداد ورقمه.

تحديد مكان تركيب العداد بدقة.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور المبلغ المراد سداده قيمة الاستهلاك.

طرق أخرى للاستعلام عن فواتير مياه الشرب يناير 2024

أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عدة طرق للاستعلام عن فواتير مياه الشرب يناير 2024 وذلك لمعرفة قيمة المبلغ المراد سداده كفاتورة الاستهلاك الشهري من مياه الشرب وجاءت وسائل الاستعلام كما يلي:-

1 - الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من خلال هذا الرابط (من هنا).

2 - من خلال تنزيل تطبيق HCWW-125 عبر الهواتف الذكية من متجر بلاي أو آب ستور.

3 - المحلصين التابعين لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في كافة المحافظات.

4 - زيارة مكتب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في المنطقة الخاصة بالمستهلك أو صاحب العداد.

طرق سداد فواتير مياه الشرب 2024

اعتمدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 6 طرق لسداد فواتير مياه الشرب 2024 وهى كما يلي:-

1 - تطبيق فوري.

2 - تطبيق أمان.

3 - تطبيق خالص.

4 - تطبيق سهل.

5 - كافة مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري.

6 - ماكينات بمكي الأهلي وCIB.

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