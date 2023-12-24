يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2023، حيث أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن تلقيها طلبات من الراغبين في الحصول على وظائف :

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي 2023

محامي من خريجي ليسانس حقوق أو الشريعة والقانون - فني تشغيل مياه - فني سلامة وصحة مهنية – وفني حاسبات – ممرض – سائق – مراقب أمن – عامل حفر أو خدمات، على أن يتم غلق باب التقديم يوم 31 ديسمبر الجاري.

شروط تقديم وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي

كشفت الشركة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف المطلوبة، كالتالي:

- أن يكون المتقدم مقيم بالقاهرة.

- أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

- إثبات الإقامة والسكن بإيصال مرافق (كهرباء - مياه - غاز).

- أن يجتاز الاختبارات الفنية التي تحددها الشركة.

- أن يجتاز الاختبارات الطبية التي تحددها الشركة.

- أن يقبل العمل بنظام الورادي بأي من مواقع الشركة لمختلف الوظائف.

- لا يجوز النقل من الشركة قبل مرور خمس سنوات.

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي.. المستندات المطلوبة

طالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة، المتقدمين لشغل وظيفة محام، بإرفاق صورة من «شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - صورة بطاقة الرقم القومي سارية وإيصال المرافق - صحيفة الحالة الجنائية- صورة شخصية»، وإرفاق صورة كارنيه النقابة أو شهاده القيد بالنقابة.

طالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة، المتقدمين لشغل وظيفة محام، بإرفاق صورة من «شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - صورة بطاقة الرقم القومي سارية وإيصال المرافق - صحيفة الحالة الجنائية- صورة شخصية»، وإرفاق صورة كارنيه النقابة أو شهاده القيد بالنقابة.