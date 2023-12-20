الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعرف على وظائف وزارة الكهرباء 2024.. وطرق التقديم

الكهرباء
الكهرباء

يبحث الكثير من المواطنين عن وظائف وزارة الكهرباء وهي من الوظائف الحكومية في الجهاز الإداري للدولة .

وتعلن وزارة الكهرباء عن وظائف وزارة الكهرباء والطاقة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لخريجي  كليات الهندسة والعلوم والمعاهد الفنية وحاملي الشهادة الثانوية الفنية الصناعية في تخصصات محددة وفق الأماكن المتاحة بالشركات التابعة لها .

 

وظائف وزارة الكهرباء والطاقة الشركة القابضة لكهرباء مصر

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن تعديل إعلان وظائف وزارة الكهرباء والطاقة الشركة القابضة لكهرباء مصر لوظائف  رقم (١) لسنة ٢٠٢٣ والتي أعلنت عنها الشركة خلال الأيام  الماضية، حيث تم تعديل بعض شروط الخاصة بقبول المتقدمين من حيث الأعمار السنية للتخصصات المختلفة اللى تضم خريجى كليات الهندسة والعلوم والفنين من مختلف التخصصات المطلوبة.

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التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الكهرباء والطاقة 

تشمل وظائف وزارة الكهرباء والطاقة الشركة القابضة لكهرباء مصر التخصصات المطلوبة من خريجي كليات الهندسة “  كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، واتصالات، وإليكترونات ومدنى ومعمارى وكيمائى وحاسبات ونظم المعلومات"،  كما حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر التخصصات المطلوبة من خريجي كليات العلوم قسم كيمياء وتشمل كيمياء عامة، وكيمياء خاصة، إلى جانب فنيين تخصصات كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة وتحكم، وتشكيل معادن ولحام، وتبريد وتكييف، ومساحة، وكيمياء.

 

شروط تقديم وظائف وزارة الكهرباء والطاقة الشركة القابضة لكهرباء مصر

وحددت الشروط العامة للتقديم وهي:

  • ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف (مهندس- أخصائى- كيميائى) عن 33 سنة، ولوظيفة فنى عن 30 عاما خلال فترة الإعلان.
  • أن يكون مصر ى الجنسية، وأدى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها.
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.
  • ‏اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبى ‏قبل التعيين.
  • أن يجيد العمل ضمن فريق، وكذا الانضباط، والالتزام باللوائح والقوانين، بالإضافة إلى القدرة على التواصل الفعال مع الأفراد، والعمل بالمواقع، والتوقيتات التى تحددها جهة العمل، وأن تكون الأولوية لقاطنى المناطق القريبة من مواقع العمل المطلوبة التعيين بها.

ويتم وضع المقبولين تحت الاختبار لمدة عام على الأقل، مع منحهم مكافأة شاملة شهرية، وقبول المتقدمين (ذكور فقط)، للعمل بمواقع العمل، التى تتطلب طبيعة العمل التواجد الدائم بالموقع، أو العمل بنظام الورادى.

ووفق بيان صادر عن الشركة القابضة، فإنه تقرر تعديل شرط السن لوظائف(مهندس/ إخصائى/ كيميائي) المعلن عنها ليصبح ٣٣ عاما بدلا من ٣٠ عاما، وتضمن قرار تعديل الإعلان للفنيين من ٢٨ عام إلى ٣٠ عام وذلك خلال فترة الإعلان.

كما قررت الشركة القابضة لكهرباء مصرالتابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  مد فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني للشركة لمدة أسبوعين اعتبارا من تاريخ نشر قرار التعديل.

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