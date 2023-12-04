حكاية وطن.. كيف تحولت مصر لمركز إقليمي للطاقة الكهربائية؟

تحولت مصر خلال السنوات الـ9 الماضية إلى مركز إقليمي للطاقة ضمن خطة الحكومة المصرية لتصدير الكهرباء مـن خـلال تعزيز عمليات الربـط مـع الـدول الأخـرى، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصـر والأصول والبنية التحتية، بما يسهم فـي زيـادة التنمية الاقتصادية للبلاد، وتطويـر سـوق البترول والغـاز، مـن خـلال تشجيع مشاركة المستثمرين مـن القطاع الخاص.

وفي السياق تستعرض “الدستور" في تقريرها أبرز اتفاقيات الدولة لربط وتصدير الكهرباء بعد أن حققت مصر اكتفاء ذاتيا في الطاقة عبر التحول إلـى "مركـز إقليمي للطاقة".

الربط وتصدير الكهرباء مع الدول الأوروبي

وقعت مصـر اتفاقيتين متتابعتين فـي أكتوبر 2021 للربط الكهربائي؛ الأولـى مـع اليونان، والثانيـة مـع قبرص، كـجـزء مـن مـشـروع "يورو أفريكا" الذي يربط بيـن شـبكات الكهرباء في مصر مع الدولتين الأوربيتين، وتبلغ استثماراته 4 مليارات دولار، لتنطلق منـه كهرباء بقدرة 2000 ميجا وات لأوروبا، ويمكن زيادتهـا إلـى 3000 ميجـا وات.

الربط الكهربائي وتصدير الكهرباء مع الدول العربية:

الأردن: وقعت الاتفاقيـة فـي نوفمبر 2019، وتهدف إلى امتداد مـشـروع الربط القائم حاليـا بيـن دول الخليج لكل مـن الأردن ومصر. وتبلغ سعة الخط الكهربائي بين البلديـن فـي الوقت الحالي 450 ميجاوات، وتسعى لزيادة هذه السعة لتصـل إلـى 2000 و3000 ميجاوات.

السعودية: وقع الاتفـاق فـي أكتوبر 2021، تبلغ تكلفته الإجمالية 1.8 مليـار دولار لتبادل 3 آلاف ميجاوات، ويهدف إلى أن يكون محورا أساسيا فـي الشبكة الكهربائية التي ستربط الدول العربية ببعضها البعض، تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء، ومن المقرر بدء التشغيل التجريبي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نهاية شهر مايو 2025.

السودان: تبلغ قدرة المرحلة الأولى مـن المشروع 300 ميجا وات. ويتم دراسـة التوسع فـي المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات في المرحلة الثانية منه. وتم إطلاق التيار الكهربائـي فـي المرحلـة الأولـى مـن الخط بقدرة 50 ميجاوات في 12 يناير 2020.