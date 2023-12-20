موانئ البحر الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة والاختبارات بمعهد التدريب بالإسكندرية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن عدد من الوظائف الشاغرة، منها ربان قاطرة بحرية- مهندس ميكانيكي بحرى - وفنى ميكانيكي بحرى.

وأعلن معهد تدريب الموانئ عن الاختبارات النظرية والعملية للوظائف المتاحة بهيئة موانئ البحر الأحمر والتي ستعقد بمقرها بالإسكندرية.

وطالب المعهد المتقدمين لتلك الوظائف المعلن عنها الاستعلام عن أسماء المتقدمين للوظائف ومواعيد الاختبارات وتعليمات الامتحان بالدخول على الرابط التالي:

https://aast.edu/en/institutes/pti/contenttemp.php?page_id=3300030

علما بأن جميع الاختبارات تقام بمقر معهد تدريب الموانيء بالإسكندرية.

تداول 25 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

جدير بالذكر أنه تداول اليوم 25 الف طن بضائع عامة ومتنوعة و1012 شاحنة بموانئ البحر الاحمر حيث اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 25000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1012 شاحنة و160 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 510 شاحنة و145 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 20000 طن بضائع، 502 شاحنة و15 سيارة.