"التنظيم والإدارة" يعلن عن وظائف قيادية شاغرة بـ"التعليم العالى".. تعرف على التفاصيل

أعلن الجهاز المركزى التنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن عدد من الوظائف القيادية الشاغرة لدى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى تخصصات أمين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، أمين كلية التربية النوعية.



التقديم للوظائف الشاغرة



يبدأ تلقي طلبات شغل الوظائف الشاغرة يوم 2023/12/17 حتى 2024/01/16، وتقدم الطلبات باسم الدكتور/ رئيس الجامعة بالأمانة الفنية للجنة اختيارالقيادات الجامعية بمكتب الدكتور/ رئيس الجامعة مع تقديم أصل +6 نسخ من ملف الإنجازات، وذلك في موعد غايته شهر من تاريخ الإعلان ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أو بعد هذا التاريخ.



المستندات المطلوبة لشغل الوظائف



ترفق الطلبات بالمستندات الآتية:1- بيان حالة وظيفية حديث معتمد موضحا" به (الاسم – تاريخ الميلاد – المؤهل العلمى – والمؤهلات الإضافية – تقارير كفاية الأداء عن ثلاث سنوات سابقة – الجزاءات – الخبرة النوعية والزمنية –التدرج الوظيفي– الوظائف الاشرافية والقيادية التى شغلها المتقدم – الدورات التدريبية ونوعها ومكانه).

2- بيان تفصيلى عن إنجازاته وإسهاماته معتمدا من السلطة المختصة.

3- مقترحاته لتطوير العمل ويراعى فى المقترح أن يتضمن أهدافا محددة زمنيا وقابلة للقياس والتطبيق ومشتملة على وسائل التحقيق فى حدود الإمكانيات المالية والبشرية المتاحة وتوضيحا لمهاراته القيادية وقدراته العلمية والعملية ومدى إجادته للغات أجنبية ومعرفته بعلوم الحاسب الآلى ومدعما بالمستندات وفقًا لنموذج القرار رقم 95 لسنة 2017 لوزارة التخطيط والمتابعة.

4 – شهادة قانونية بعدم الاحالة للمجالس التأديبية أو توقيع جزاءات تأدبيه أو جنائية.

5 – سيرة ذاتية.

6-شهادة تفيد بسلبية عدم تعاطى مخدرات حديثة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة 2021.