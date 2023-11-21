الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن نتائج المتظلمين في 3 مسابقات وظائف بوزارة النقل

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن نتائج الامتحان الإلكتروني الذي تم إجراؤه للمتظلمين في ثلاث مسابقات لشغل وظائف بثلاث هيئات تابعة لوزارة النقل، وهي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، والهيئة العامة للنقل النهري.

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طريقة الاستعلام عن النتيجة

وأوضح التنظيم والإدارة، أنه يمكن للمتظلمين الاستعلام عن نتيجة الامتحان عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي
https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/AppInfo.aspx

تجدر الإشارة إلى أن المتقدمين الذين تم قبول تظلماتهم خضعوا لذات الامتحان الذي خضع له أقرانهم في الامتحان الخاص بكل مسابقة من المسابقات الثلاث وقد تم ذلك خلال أيام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع الجاري.

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مسابقة وظائف الأوقاف

كان رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قد تفقد امتحان المتقدمين في مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل بوزارة الأوقاف، وقد شملت الجولة تفقد أماكن استقبال المتقدمين، وقاعات الامتحانات ولجان الكشف الطبي.
 
وأكد رئيس الجهاز، الحرص على تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، وحرصه على اختيار أفضل المتقدمين لشغل الوظائف العامة والدخول للجهاز الإداري للدولة لرفع كفاءة الخدمات العامة.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن عقد الامتحانات الشفوية للمتقدمين الذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني في مسابقة شغل 1000 وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف بدءًا من 20 ديسمبر 2023م المقبل وسيقوم الجهاز لاحقًا بإخطار المتقدمين بموعد امتحانهم.

وقد اتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فى وقت سابق الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني الذي عقده الجهاز للمتقدمين في مسابقة شغل 238 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري. عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/.

وأهاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالممتحنين متابعة بوابة الوظائف الحكومية لمعرفة موعد الامتحان الشفوي المقرر عقده لهم لاحقا.

الامتحان الإلكتروني التنظيم والإدارة مسابقات وظائف وزارة النقل الاستعلام

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