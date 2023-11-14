"التنظيم والإدارة": تعديلات تنظيمية فى 11 جهة حكومية خلال سبتمبر الماضى

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية فى 11 وحدة بالجهاز الإدارى للدولة خلال شهر سبتمبر الماضى.



إعادة هيكلة عدد من الجهات



ووفق تقرير حصل عليه "الدستور"، تشمل تلك الجهات كلًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، محافظة دمياط، جامعة الزقازيق، صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى، هيئة النقل العام بالقاهرة، مركز معلومات قطاع الأعمال العام، هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.



اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي



كما انتهى التنظيم والإدارة من دراسة اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفى فى 18 وحدة بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك على النحو التالى:

الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ديوان عام محافظة البحيرة، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الهيئة العامة للتنمية السياحية، وزارة الأوقاف، جامعة الفيوم، هيئة السلع التموينية، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جامعة أسيوط، جامعة المنوفية، جامعة سوهاج، الهيئة العامة للنقل النهرى، ديوان عام محافظة سوهاج، وزارة التنمية المحلية، هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، هيئة ميناء الإسكندرية.



وفى شهر أغسطس الماضى، تمت دراسة اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفى فى 16 وحدة بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك على النحو التالى: جامعة بورسعيد، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، جامعة أسيوط، جامعة طنطا، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الهيئة العامة للأبنية التعليمبة، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، هيئة الإسعاف المصرية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وزارة الثقافة، وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل.

وتعد بطاقة الوصف الوظيفي المحدد الأساسي لطبيعة مهام الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، والشروط اللازمة لشغلها والمهارات الأساسية والفنية لشغلها.