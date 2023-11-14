الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التنظيم والإدارة": تعديلات تنظيمية فى 11 جهة حكومية خلال سبتمبر الماضى

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية فى 11 وحدة بالجهاز الإدارى للدولة خلال شهر سبتمبر الماضى.

"التنظيم والإدارة" يعلن عن وظائف شاغرة بجامعتي أسيوط والفيوم


إعادة هيكلة عدد من الجهات


ووفق تقرير حصل عليه "الدستور"، تشمل تلك الجهات كلًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، محافظة دمياط، جامعة الزقازيق، صندوق دعم وتطوير الطيران المدنى، هيئة النقل العام بالقاهرة، مركز معلومات قطاع الأعمال العام، هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

txt

فتح باب التقديم لوظيفة طبيب مقيم بجامعة عين شمس.. و"التنظيم والإدارة" يوضح الشروط


اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي


كما انتهى التنظيم والإدارة من دراسة اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفى فى 18 وحدة بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك على النحو التالى: 

الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، ديوان عام محافظة البحيرة، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، الهيئة العامة للتنمية السياحية، وزارة الأوقاف، جامعة الفيوم، هيئة السلع التموينية، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جامعة أسيوط، جامعة المنوفية، جامعة سوهاج، الهيئة العامة للنقل النهرى، ديوان عام محافظة سوهاج، وزارة التنمية المحلية، هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، هيئة ميناء الإسكندرية.


وفى شهر أغسطس الماضى، تمت دراسة اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفى فى 16 وحدة بالجهاز الإدارى للدولة، وذلك على النحو التالى: جامعة بورسعيد، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، جامعة أسيوط، جامعة طنطا، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الهيئة العامة للأبنية التعليمبة، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، هيئة الإسعاف المصرية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وزارة الثقافة، وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل.

وتعد بطاقة الوصف الوظيفي المحدد الأساسي لطبيعة مهام الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، والشروط اللازمة لشغلها والمهارات الأساسية والفنية لشغلها. 

التنظيم والإدارة تعديلات تنظيمية بطاقة الوصف الوظيفي اعادة هيكلة الجهاز الإداري

الأكثر قراءة

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الاعتداء على مدرب سلة الأهلى أوجوستى بوش داخل صالة الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

مدحت بشاى

فى ذكرى العميد التنويرى

عبد الرحيم طايع

كيف يهدأ الشرق الأوسط؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم