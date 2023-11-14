"التنظيم والإدارة" يعلن عن وظائف شاغرة بجامعتي أسيوط والفيوم

تبدأ بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة فى وزارة التعليم العالى بجامعتى أسيوط والفيوم، فى تخصصات قيادية، فى إطار شروط شغل الوظيفة وفقا لبطاقة الوصف.

موعد وطريقة التقديم

يستمر تلقي طلبات التوظيف بين يومى 2023/11/14 و2023/12/13، حيث تقدم الطلبات باسم الدكتور/ رئيس الجامعة بعد الحصول على نموذج طلب شغل الوظيفة وطلب بيان حالة وظيفية المعد لذلك من الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بجامعة أسيوط وجامعة الفيوم - على أن تقدم باليد جميع المستندات في ملف ورقى مدون عليه بيانات المتقدم وترفق به نسخة من المستندات والإنجازات ومقترحات التطوير على أسطوانة CD في موعد أقصاه شهر من تاريخ نشر الإعلان وسوف يخطر المتقدمين المستوفين لشروط الشغل بموعد ومكان المقابلة الشخصية لاجتياز الاختبارات المقررة التي ستعقد لهذا الغرض ولن يلتفت الى الطلبات غير المستوفاة أو الواردة قبل أو بعد مدة الإعلان أو بالبريد وان الجامعة لا تتحمل أية مسئولية قد تترتب على طلب غير مستوفى لما تقدم.

المهارات المطلوبة

يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها واجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنجاح وفقا لأحكام القانون 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، واجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاتها المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة، المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل، القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط والمتابعة وحل المشكلات واتخاذ القرارات، بالإضافة إلى قضاء مدة بينيه مقدارها عام على الأقل فى وظيفة قيادية من المستوى الادنى له مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

المستندات المطلوبة

ترفق طلبات شغل الوظائف المعلن عنها بالمستندات الآتية:

بيان حالة وظيفية وصورة بطاقة الرقم القومي سارية وتقارير تقويم الأداء عن آخر ثلاث سنوات سابقة على الإعلان.

المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة و(8) صور شخصية حديثة.

بيان عن أبرز إنجازات التي حققها المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها.

مقترح واف لتطوير الوظيفة المتقدم عليها أو احد أنشطتها الرئيسية وفقا للنموذج رقم 95 لسنة 2017.

شهادة قانونية معتمدة ومختومة من الإدارة المركزية للشئون القانونية خلال مدة الإعلان موضح بها الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل من عدمه.

نتيجة تحليل المخدرات وفقا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية من احدى الجهات المعتمدة