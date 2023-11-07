الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التنظيم والإدارة": اعتماد قرارات ترقية العاملين في 29 جهة حكومية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أنهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، دراسة قرارات ترقية الموظفين على مستوى 29 جهة على مستوى الجهاز الإدارى للدولة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2023/2024، وذلك فى إطار قرار رقم 121 لسنة 2023 الصادر بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من أول يوليو الماضى.

"التنظيم والإدارة" يصدر قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة

حركة ترقيات بعدة جهات


وأوضح جهاز التنظيم والإدارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن قرارات الترقية التى تم الانتهاء من دراستها شملت الجهات الآتية: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة القومية لسكك حديد مصر،  الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات، المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، معهد التخطيط القومى، معهد بحوث أمراض العيون، المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، جامعة حلوان، جامعة أسيوط، جامعة الأزهر، جامعة طنطا، جامعة السويس، جامعة المنوفية، جامعة الزقازيق، جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة المنوفية، جامعة دمياط، جامعة قناة السويس، مستشفى جامعة عين شمس التخصصى، مستشفيات جامعة المنصورة،  مديرية الشباب والرياضة بالسويس.

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قرارات ترقية الموظفين


ووجه الجهاز باقى الجهات بسرعة إنهاء إجراءات القرارات التنفيذية للترقية ومنح الحافز وموافاة الجهاز بها معتمدة ومختومة فى موعد أقصاه الأول من ديسمبر المقبل، بما يشمل العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والمحامون المخاطبون بأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وكذلك أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.


يعتبر قرارالترقية ساري اعتبارًا من 30 يونيو 2023، ويحتفظ المرقون بمدد الأقدمية المتبقية بعد الترقية اعتبارًا من 1/7/2023، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفى واحد، بعد التأكد من إتمام كافة إجراءات تسكين جميع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية على المستويات الوظيفية المعادلة لدرجاتهم اعتبارًا من 1/11/2016.


يمنح المرقون حافز ترقية بنسبة 5 % من الأجر الوظيفى اعتبارًا من 1/7/2023 لكل من مضى على شغله لأحد المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية، مدة ثلاثة سنوات، وتستنزل من المدة التى قضاها الموظف بأحد المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية.

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