فتح باب التقديم لوظائف شاغرة فى وزارة المالية لمدة 30 يوما

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إتاحة وظائف شاغرة فى وزارة المالية، فى مستويات الإدارة العليا ومدير عام فى الإدارة المركزية للأمن التابعة للوزارة.

موعد وطريقة التقديم للوظائف

يبدأ تقديم الطلبات والمستندات الدالة عليها وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بوزارة المالية بمدينة نصر، ولمدة ثلاثون يومًا اعتبارًا من 5/11/2023 وحتى 4/12/2023، خلال ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

شروط شغل الوظائف الشاغرة

مؤهل عالى يتواءم مع نوع وطبيعة الوظيفة، قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى الوظيفة القيادية من المستوى الوظيفى الأدنى له مباشرة بالنسبة للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، وبالنسبة لغيرهم قضاء مدة كلية مقدارها ثمانية عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى، القدرة على القيادة والتوجيه، واجتياز التدريب اللازم المقرر فى ضوء ما يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

المستندات المطلوبة

يلتزم راغبو التقدم لشغل هذه الوظائف مليء (نموذج طلب شغل الوظيفة)

المرفق بالإعلان على أن يرفق به المستندات التالية:

1 – بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل وأية بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها بالنسبة للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة.

2- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عاليه معتمدة ومختومة

2 – المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات الأخرى اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة

3- مقترحًا وافيًا لتطوير الوظيفة "7 نسخ ورقية" (على أن يرفق نسخة من المقترح التطويري على أسطوانة واحدة مدمجة CD ).

على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من (7) ملفات ( أصل + 6 صور ) مدون على كل ملف " اسم المتقدم / جهة العمل / رقم التليفون " وأن يرفق بها

(7 صور شخصية ) حديثة مقاس 4×6، و(7 صور من بطاقة الرقم القومي سارية )، وسيتم الاطلاع على أصل المستندات المقدمة فقط بالنسبة للسادة المتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.