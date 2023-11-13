الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح باب التقديم لوظيفة طبيب مقيم بجامعة عين شمس.. و"التنظيم والإدارة" يوضح الشروط

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتعاقد مع 32 طبيبا مقيما بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس عن طريق الإعارة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز مد هذه المدة إلى خمس سنوات بحد أقصى.

موعد وطريقة التقديم 

يستمر التقديم للوظائف المعلن عنها خلال الفترة بين 2023/11/12 حتى 2023/11/26، وتقدم الطلبات شخصيا باسم الدكتور عميد الكلية بمقر كلية طب الأسنان – جامعة عين شمس.

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المهارات المطلوبة

يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها توافر عدد من المهارات الأساسية منها أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس، أن يكون حاصلا علي تقدير جيد جدا علي الأقل من دفعة 2019 - 2020، القيام بما يسند إليه من أعمال، وأن يكون الطبيب قد أمضى السنة التدريبية (سنة الامتياز).

شروط المتقدمين

يتطلب التقديم الحصول على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس دفعة 2019 - 2020، على أن تنطبق عليه الشروط الآتية: 

1-أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس.

2-أن يكون حاصلا علي تقدير جيد جدا على الأقل من دفعة 2019 - 2020.

3-أن يكون مصري الجنسية.

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4-ألا يكون الطبيب قد تم ترشيحه إلى وظيفة طبيب مقيم في إعلان سابق ولم يتسلم الوظيفة أو تنازل عنها أو سبق تعيينه أو ما زال يعمل بها واستقال منها.

5-على موظفى الحكومة والقطاع العام التقدم بطلباتهم مرفق بها موافقة صريحة من جهة العمل علي التقدم للإعلان.

6-موقف من التجنيد للذكور

“شهادة التخرج أصل – شهادة الامتياز– تصريح مزاولة المهنة – الموقف من التجنيد – صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى سارية - موافقة صريحة من جهة العمل علي التقدم للإعلان – صحيفة حالة جنائية موجه لكلية طب الأسنان جامعة عين شمس”.

التنظيم والإدارة وظائف شاغرة بوابة الوظائف الحكومية جامعة عين شمس طبيب مقيم

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