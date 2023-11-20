الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التنظيم والإدارة: الانتهاء من قرارات ترقية العاملين فى 50 جهة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من دراسة ترقية دفعة جديدة من الموظفين على مستوى 50 وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة خلال أول أربعة أشهر من العام المالى الحالى 2023/2024، فى إطار قرار رقم 121 لسنة 2023 الصادر بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من أول يوليو الماضى.

الجهات المشمولة بقرارات الترقية 

ووفق تقرير حصلت عليه "الدستور"، شملت قرارات الترقية التى تم الانتهاء من دراستها شملت الجهات الآتية: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات، المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، معهد التخطيط القومى، معهد بحوث أمراض العيون، المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، صندوق بحوث ودراسات التعمير الداخلة فى مجالات وأنشطة التعمير.

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كما شملت القرارات كلًا من جامعة حلوان، جامعة المنصورة، جامعة أسيوط، جامعة الأزهر، جامعة طنطا، جامعة السويس، جامعة المنوفية، جامعة الزقازيق، جامعة القاهرة، جامعة الإسكندرية، جامعة المنوفية، جامعة دمياط، جامعة العريش، جامعة بورسعيد، جامعة جنوب الوادى، جامعة قناة السويس، مستشفى جامعة عين شمس التخصصى، مستشفيات جامعة المنصورة، جامعة أسيوط، مديرية الشباب والرياضة بالسويس، مديرية التنظيم والإدارة بأسوان، مديرية العمل بالقليوبية.

مهلة أخيرة لباقى الجهات 

وفى سياق متصل، وجه التنظيم والإدارة باقي الجهات الإدارية المخاطبة بقرار الترقيات بسرعة إنهاء إجراءات القرارات التنفيذية للترقية ومنح الحافز وموافاة الجهاز بها معتمدة ومختومة فى موعد أقصاه الأول من الشهر المقبل، بما يشمل العاملين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والمحامون المخاطبون بأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، وكذلك أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

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5% حافز ترقية 

يعتبر قرارالترقية ساري اعتبارًا من 30 يونيو 2023، ويحتفظ المرقون بمدد الأقدمية المتبقية بعد الترقية اعتبارًا من 1/7/2023، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفى واحد، بعد التأكد من إتمام كافة إجراءات تسكين جميع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية على المستويات الوظيفية المعادلة لدرجاتهم اعتبارًا من 1/11/2016.

يمنح المرقون حافز ترقية بنسبة 5 % من الأجر الوظيفى اعتبارًا من 1/7/2023 لكل من مضى على شغله لأحد المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية، مدة ثلاثة سنوات، وتستنزل من المدة التى قضاها الموظف بأحد المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية

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