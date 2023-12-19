الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"بوابة الوظائف" تتلقى طلبات التعيين فى وظائف النقل: آخر موعد للتقديم

جريدة الدستور

تواصل بوابة الوظائف الحكومية، التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تلقي طلبات شغل الوظائف الشاغرة فى عدد من المناصب القيادية والإشرافية بوزارة النقل، والتي جاءت كالتالي:

•مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، مدير عام الإدارة العامة للحركة، مدير إدارة القضايا، مدير إدارة التحقيقات، مدير إدارة الرأي والعقود، مدير إدارة أمن الأفراد والمنشآت، مدير إدارة أمن المعلومات ووسائل الاتصال، مدير إدارة العلاقات العامة، مدير إدارة خدمة المواطنين، مدير إدارة عمليات الموارد البشرية، مدير إدارة الشئون المالية.

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مُسميّات الوظائف الشاغرة

كما تشمل الوظائف الشاغرة ما يلى: مدير إدارة مراقبة المخزون السلعي، مدير إدارة المتابعة والتقييم، مدير إدارة شئون السفن، مدير إدارة التراخيص، مدير إدارة شئون البحارة، مدير إدارة العلاقات العمالية الدولية، مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مدير إدارة حركة البضائع، مدير إدارة حركة السفن.

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موعد تقديم طلبات شغل الوظائف

ويستمر تلقى طلبات شغل الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة بين يومى 10 /12 /2023 حتى 9 /1 /2024، وترفق الطلبات بالمستندات الآتية: 
1- بيان الحالة معتمد موضحا به: (التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقـدم – الـدورات التدريبية (مدتها ونوعها ومكانها) العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها).

2- بيان بالمقترح التطويري، وكذا بيان يوضح الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك إن وجدت.
3- بيان المهارات والقدرات الخاصة بالقدرة على التجديد والابتكار والقيادة واتخاذ القرارات والحصول على مؤهلات أعلى وإجادة لغات أجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية، والمشاركة في المؤتمرات وإعداد البحوث والتمتع بالمظهر اللائق والقدرة على التخاطب.
4- عدد 9 صور شخصية 4×6
5- صورة الرقم القومي.
6- تكون جميع المستندات المقدمة من أصل + 8 صور.

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