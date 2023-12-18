الإثنين 18 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس التنظيم والإدارة يهنئ الرئيس السيسى بولاية جديدة ويشيد بمشاركة المواطنين

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ

وجّه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرًا، داعيا الله أن يعينه على حمل الأمانة العظيمة والمهام الجسام، وأن يوفقه الله لما فيه الخير للبلاد والعباد.

الانتخابات الرئاسية 2024

أشاد الدكتور صالح الشيخ بالمواطن المصري العظيم الذي أدرك التحديات التى تمر بها مصرنا الحبيبة وسط إقليم تعصف به التوترات من كل جانب، وحرصه على ممارسة حقه الدستوري والقانوني والإدلاء بصوته في هذا الحدث المهم.. قائلًا: "إنما تبنى الأمم بسواعد أبنائها وإخلاص مواطنيها، فهم وقود تقدمها ونبراس حضارتها.. حفظ الله مصر وبارك شعبها العظيم".

مسيرات لأهالي البحر الأحمر احتفالًا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

كما تقدم اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، كانت قد أعلنت عصر اليوم، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالى الأصوات الصحيحة للناخبين.

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وزير الإسكان يهنئ الرئيس السيسى بفوزه في الانتخابات الرئاسية

 

التنظيم والإدارة رئيس جهاز الإحصاء الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات

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