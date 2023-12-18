رئيس التنظيم والإدارة يهنئ الرئيس السيسى بولاية جديدة ويشيد بمشاركة المواطنين

وجّه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت مؤخرًا، داعيا الله أن يعينه على حمل الأمانة العظيمة والمهام الجسام، وأن يوفقه الله لما فيه الخير للبلاد والعباد.

الانتخابات الرئاسية 2024

أشاد الدكتور صالح الشيخ بالمواطن المصري العظيم الذي أدرك التحديات التى تمر بها مصرنا الحبيبة وسط إقليم تعصف به التوترات من كل جانب، وحرصه على ممارسة حقه الدستوري والقانوني والإدلاء بصوته في هذا الحدث المهم.. قائلًا: "إنما تبنى الأمم بسواعد أبنائها وإخلاص مواطنيها، فهم وقود تقدمها ونبراس حضارتها.. حفظ الله مصر وبارك شعبها العظيم".

كما تقدم اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، كانت قد أعلنت عصر اليوم، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالى الأصوات الصحيحة للناخبين.