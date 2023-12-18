مسيرات لأهالي البحر الأحمر احتفالًا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية (فيديو)

شهدت الميادين الكبري والشوارع العامة بالبحر الأحمر احتفالات ومسيرات حاشدة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للإنتخابات عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى برئاسة الجمهورية لفترة جديدة بعد حصوله علي أعلي نسبة تصويت لمرشح رئاسي، بمشاركة ملايين المصريين.

وانطلقت المسيرات بداية من ميدان الدهار وسط مدينة الغردقة وصولًا لعدد من الميادين الأخري، حيث انضم المئات من المواطنين من أهالي مدينة الغردقة للمسيرات والتي كانت بالسيارات واخري سيرًا علي الاقدام.

وردد المواطنون خلال المسيرات هتافات " تحيا مصر، والسيسي رئيس مصر الصادق الأمين، والسيسي حبيب الشعب. غيرها من الهتافات الحماسية التي عبر من خلالها المواطنين عن فرحتهم وسعادتهم بفوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة.

وأكد النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، أن المسيرات جاءت تعبيرًا عن تقدير المصريين للرئيس السيسي وفرحًا بتولية رئاسة مصر لفترة جديدة لاستكمال مسيرة التنمية والانجازات التي طالت كل ربوع الوطن، علي مدار السنوات الماضية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن البحر الاحمر عبرت بقوة عن إرادتها في دعم الرئيس السيسي من خلال طوابير طويلة امتدت أمام اللجان لاختيار رئيس مصر، والمشاركة في عملية الديمقراطية التي ارسي لها الرئيس السيسي قواعد وثوابت فاعله وحقيقة ضمن خطوات الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف “عبد الرحيم” في تصريحات لـ"الدستور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو اختيار المصريين، من خلال سنوات عمل وتنمية قدم من خلالها لمصر الكثير وما زال المصريون ينتظرون منه الكثير من العطاء والبناء لمصر، مشيرًا إلي أن مشاهد طوابير واصطفاف المصريين أمام اللجان كان رسالة من المصريين للجميع بعلم الوصول أن المصريين هم أصحاب القرار في اختيار رئيسهم، حيث كانت الانتخابات الرئاسية المصرية نموذجًا لوعي المصريين. حبهم لوطنهم وفاعهم عن اختيارهم في من يقود مصر في هذه المرحلة الحرجة داخليًا وخارجيًا.

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