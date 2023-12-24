شبكة الزلازل تُسجل هزتين أرضيتين اليوم فى مياه البحر الأحمر

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل؛ اليوم الأحد، هزتين أرضيتين في مياه البحر الأحمر، ليأتيا ضمن 6 زلازل ضعيفة جرى تسجيلهما خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكانت الهزة الأرضية الأولى صباح اليوم في حوالي الساعة في الساعة الثانية و48 دقيقة قبل فجر اليوم، بقوة 2.03 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 16.57 كيلومتر.

وبعد 45 دقيقة من وقوع الهزة الأرضية الأولى؛ وقعت هزة أرضية ثانية في نفس منطقة الزلزال الأول، وجاءت بقوة 2.59 درجة على مقياس الزلازل، على عمق 29.33 كيلومتر.

ولم تصدر أي بيانات حول الشعور بالهزات الأرضية التي وقعت في الساعات الماضية، حيث أنه يجري تصنيفها كـ"ضعيفة"، حيث لا يشعر البشر في العادة بالهزات الأرضية التي تكون دون الـ3 درجات.