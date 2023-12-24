الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قطع المياه 20 ساعة عن بعض قرى قويسنا بالمنوفية.. غدًا

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، عن انقطاع المياه عن مناطق "شبرا بخوم - وبقسا - منشيه العرب - بره العجوزة" بمركز قويسنا، وذلك اعتبارًا من غدًا الإثنين، من الساعة 1:00 صباحًا وحتى الساعة 8:00 مساءً لمدة 20 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع؛ للقيام بأعمال الغسيل الدوري للخزانات والشبكات، بالإضافة إلى إصلاح عطل بخط الصرف الصحي.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المُشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، كما توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

محافظة المنوفية مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أماكن قطع المياه غدا بالمنوفية مركز قوبسنا مياه المنوفية

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