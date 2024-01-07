الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رسوم استمارة الثانوية العامة 2024.. ورابط تسجيل بيانات الطلاب

طلاب
طلاب

تتصدر رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 القائمة البحثية حاليا بالتزامن مع امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 والتي تعد الوسيلة المؤهلة لدخول الامتحانات لطلاب الشعبة العلمية والأدبية حيث أعلنت بالفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل تسجيل الاستمارة.

رسوم استمارة الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم استمارة الثانوية العامة 2024 والتي يجب على طلاب الشعبة العلمية والأدبية سداد الرسوم المقدرة بنحو 200 جنيه مقابل خدمات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 10 جنيهات رسوم إضافي للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحانات لأول وثاني مرة.

ويتم تسديد رسوم قدرها 200 جنيه مقابل خدمات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة غلى 210 جنيه رسوم إضافية للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحانات للمرة الثالثة والرابعة وذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 163 لسنة 2023 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب والتعلميات الصادرة من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

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رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

تفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) خلال الفترة من يوم 14 يناير 2024 وحتى يوم 29 فبراير 2024 فيما خصصت الوزارة الفترة من يوم 11 فبراير وحتى يوم 29 فبراير لطباعة وتسليم الاستمارة للمدارس المقيد فيها الطلاب بمحافظة إقامته.

ويدخل كل طالب من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية كافة المواد التي يدرسها في الاستمارة وبناء عليه يتم استخراج رقم جلوس خاص به في اللجان التي تم تخصيصها لامتحانات طلاب الثانوية العامة 2023-2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي والذي تم اعتماده من قبل.

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موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 في المخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 حيث تنطلق امتحانات الدور الأول يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 وذلك حتى منتصف شهر يوليو 2024 على أن يتم أعلان النتيجة في بداية شهر أغسطس المقبل فيما تنطلق امتحانات الدور الثاني يوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024.

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