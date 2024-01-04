"التعليم" تحدد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أنه يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسمًا قدره 200 مائتي جنيه، مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 10 عشرة جنيهات رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو المرة الثانية.

رسوم الطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة

وأشارت الوزارة إلى أن يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسمًا قدره 200 مائتي جنيه مصرى مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 210 جنيه مصرى رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة ( تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 163 لسنة 2023 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من الطلاب والتعليمات الصادرة من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024

وكان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد حددت خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، موضحة أنه على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

وكدت وزارة التربية والتعليم أنه يتم التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 14 يناير الجارى حيث يبدأ الطلاب بتسجيل الاستمارات الالكترونية يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/١/١٤ وحفظ البيانات

وطباعتها بكافة مشتملاتها، مضيفة أن آخر موعد للتسجيل الاستمارات الالكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل ويبدأ الطلاب تسليم الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/١١ آخر موعد التسليم الطلاب الاستمارات الإلكترونية للمدارس يوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٩. يجب التأكد من أن الاستمارات الإلكترونية موضح بها جميع المواد التي سوف يؤدي الطالب امتحانه فيها وهي كالاتي:

أولًا: بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية:

اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، التاريخ، الجغرافيا،علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

ثانيًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية ( العلوم ):

اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البينية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

ثالثًا: بالنسبة لطلاب الشعبة العلمية ( الرياضيات ):

اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية، التربية الدينية، التربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.

وحددت الوزارة خطوات مراجعة الاستمارة حيث يقوم الطالب بتسليم الاستمارة الإلكترونية بكافة ماستملاتها والتي تم طباعتها من الموقع الإلكتروني العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة طبقًا لما قام بتسجيله الكترونيًا وتسليم أصل شهادة ميلاد ( كمبيوتر ( وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب وعند (۳) ثلاث صور حديثة للطالب مقاس ٤ ٦٠ سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مدون اسم الطالب كاملا اسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.