الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استكمال اختبارات "التيرم الأول" لصفوف النقل.. والطلاب إجازة حتى الثلاثاء

الامتحانات
الامتحانات

يستكمل طلاب صفوف النقل الابتدائية والإعدادية، بالمحافظات اختبارات الفصل الدراسي الأول في ثالث أيام الاختبارات.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم اخر ايام الامتحانات في هذا الأسبوع، وسياخذ الطلاب إجازة حتي يوم الثلاثاء المقبل نظرا لأعياد الإخوة الأقباط، وذلك وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، لمنع عقد الاختبارات في أيام أعياد الميلاد المجيد.

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وشدد المصدر على أن الوزارة تابعت بشده جداول الاختبارات نظرًا لمراعاة أعياد الأقباط، وتابع أن المديرية التي خالفت ذلك تم إلغاء جدولها ووضعه من جديد.

وكانت قد وجَّهت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، عدة تعليمات للإدارات التعليمية لتجهيز المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وجاءت التعليمات كالتالي:

- ألا يزيد عدد الطلاب فى اللجنة الواحده عن 14 طالبًا.

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- الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد14).

- يعلن الجداول لجميع الطلاب في مكان ظاهر وبخط واضح وقبل موعد الامتحانات بوقت كاف.

- مدير المدرسة مسؤول مسؤلية تامة عن جميع أعمال الامتحانات وجهزيتها.

وطبقا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بإجمالي عدد ـسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

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٧ - بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

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