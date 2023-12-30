الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024..  متى تبدأ وتنتهي امتحانات الثانوية العامة؟

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تعتبر امتحانات الثانوية العامة من أكثر الأمور التي تشغل الكثير من الأهالي لذا يزداد محرك البحث ‫ جوجل‬ بالبحث المستمر عن التفاصيل الكاملة الامتحانات الثانوية العامة والموعد الخاص ببدء الامتحانات الخاصة السنوية العامة خاصة أن فترة السنوية العامة تشهد توتر كبير وهو ما يزيد من البحث عن التفاصيل الكاملة لها.

‏ونسلط الضوء في التقرير التالي على التفاصيل الكاملة الخاصة بالثانوية العامة والموعد الخاص ببدأ الامتحانات خاصة ان الامتحانات من أكثر الامور التي يواجه الكثير من الأهالى صعوبة بها ويجدوا شعور غريب بالخوف تجاه كل شيء، وهو ما يجعلهم يتسألوا باستمرار عن التفاصيل الكاملة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024
 

في بيان سابق لها تفاصيل امتحانات الثانوية العامة؛ حيث تكون امتحانات الثانوية العامة 2024 وفق ضوابط العام الماضى، وهي عبارة عن عبارة عن أسئلة موضوعية واختيار من متعدد، وأسئلة مقالية أيضًا، مع تطبيق البابل شيت، مؤكدة أن التصحيح سيكون إلكترونيًا.

ووفقا لما أعلنت وزارة التربية والتعليم فإنه من المقرر ان  تبدأ يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، وذلك وفقا للجدول الزمني الخاص بالإمتحانات الثانوية العامة كل عام في العام الماضي كانت امتحانات الثانوية العامة في تلك الفترة الزمنية لذا من المتوقع أن تكون امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

تعرف على تفاصيل امتحانات الثانوية العامة خلال عام 2024

‏ولم يحدد بعد متى ستنتهي امتحانات الثانوية العامة وذلك حيث لم تعلن وزارة التربية والتعليم عن موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة ولكن من المعروف خلال السنوات الماضية أن امتحانات الثانوية العامة تستغرق ما يقرب شهر منذ بدايتها وحتى نهايتها.

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة لعام 2024

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2024، في المدارس بلجان مؤمنة بنظام الأسئلة المفتوحة التي تقيس الفهم ونواتج التعلم الحقيقة وليست بالضرورة أن تكون الأسئلة من المنهج نصًا. 

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