الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعليمات مهمة من التعليم حال ظهور أمراض معدية بين الطلاب

شادي زلطة
شادي زلطة

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تتخذ الاجراءات الاحترازية المعتادة لمواجهة الأمراض المعدية التي تصاحب دخول فصل الشتاء ومن بينها الجديري المائي.

وأكد زلطة، أن هذه الاجراءات تمثل خطوة معتادة يتم التوجيه بها بشكل دوري مع بداية إجراء الامتحانات ولا تعكس انتشارا لأي أمراض بعينها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الإجراءات التي تم التوجيه بها فيما يتعلق بالجديري المائي تمثل إجراءً احترازيا معتادا عقب ظهور حالة باحدى المدارس، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة الصحة والسكان في حال رصد أي حالات مرضية على الطلاب.

وكشفت الوزارة أنها أصدرت عدة تعليمات مهمة للمدارس وأولياء الأمور للتعامل مع تلك الأمراض المعدية، تزامنا مع عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من قبل المديريات التعليمية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة والقاهرة وضوابط الامتحانات

تعليمات للمدارس ولأولياء الأمور في حال ظهور أمراض معدية

-ضرورة اتباع الإجراءات الوقائية للطلاب المصابين بعذر مرضي أو الجديري المائي وتمنعهم من حضور الامتحان.

- في حالة حدوث عذر  مرضي ويستطيع الطالب حضور الامتحان يتم تقديم طلب كتابي للمدرسة والمستندات الدالة علي العذر المرضي وكتابة تعهد من ولي الأمر بأن الطالب قادر علي أداء الامتحان ويتم عقد لجنة خاصة للطالب.

- في حالة حدوث عذر مرضي أو إصابة الطالب بالجديري المائي ولم يتم شفاءه وخاصة انه يحتاح لمدك 21يوم إجازة، يتم تقديم عذر كتابي والمستندات الدالة علي ذلك وطلب تأجيل الامتحان لدور يوليو مع الاحتفاظ مع الدرجات ويحتسب الدرجة الفعلية للطالب بامتحان يوليو.

ماذا يحدث في حال إصابة طالب بمرض معدي؟

وشدد المصدر، على أنه فى حالة ظهور أعراض أي مرض وخاصة الأمراض المعدية، سيتم عزل الطالب فورا ووضعه في لجنة خاصة حفاظًا على صحة باقي الطلاب.

وكانت أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من مرض الجديري المائي.

ونص الخطاب، أنه بالإشارة إلى ما ورد بتقرير غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة عن يوم الاثنين الموافق ٢٠٢۳/۱۱/۲۷ أنه بالمتابعة اليومية لمديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية تبين انتشار مرض الجديري المائي بين الطلاب في عدد من المحافظات، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوعية الطلاب بكيفية الوقاية من المرض مع اعتبار الأمر هام وعاجل.

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الاجراءات الاحترازية مرض الجديري المائي غرفة العمليات المركزية توعية الطلاب المديريات التعليمية

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