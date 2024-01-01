الإثنين 01 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالقاهرة

الابتدائي
الابتدائي

تنطلق اختبارات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي غدا الثلاثاء.

ويؤدي الطلاب اختبار مادة اللغة العربية في أول ايام إنطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وبدأت المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في توزيع أرقام الجلوس الخاصة بطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، استعدادا لدخول اختبارات الفصل الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

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وكان قد وجهت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، عدة تعليمات للادارات التعليمية لتجهيز المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.
وجاءت التعليمات كالتالي:

- ألا يزيد عدد الطلاب فى اللجنة الواحده عن 14 طالبًا.

- الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية من الاصابات بفيروس كورونا (كوفيد14 ).

- يعلن الجداول لجميع الطلاب فى مكان ظاهر وبخط واضح وقبل موعد الامتحانات بوقت كاف.

- مدير المدرسة مسئول مسؤلية تامة عن جميع أعمال الامتحانات وجاهزيتها.

وطبقا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، باجمالي عدد اسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا علي النحو التالي:

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

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٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

٧_بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

اختبارات الفصل الدراسي الأول صفوف النقل اختبار مادة اللغة العربية توزيع أرقام الجلوس مديرية التربية والتعليم

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