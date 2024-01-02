المديريات التعليمية تعلن موانع التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2024/2025

حددت المديريات التعليمية، موانع التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2024/2025، لجميع التخصصات العام والفني، مشددة على ضرورة أن يكون المتقدم للإعارة قضى 36 شهرًا على الأقل في العمل بالتربية والتعليم، وألا يتجاوز سن المتقدم بطلب الإعارة عن 56 عاما ويكون حساب السن على أساس أول أكتوبر من عام 2024.

موانع التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2024/2025

١- من قضى بالخارج ( 8سنوات ) فأكثر سواء اعارة أو تعاقد.

٢- عدم انقضاء الفاصل الزمني بعد العودة من اعارة مستكملة أو تعاقد أو منحة أو بعثة تدريبية بالخارج.

٣-المعين بنسبة عجز 5% كما تنص المادة الخامسة بالقرار الوزاري ٢٦٥ بتاريخ 10/6/2014.

٤- من كان محالًا للمحاكمة الجنائية أو التأديبية أو الموقوف عن العمل.

٥- صدور عقوبة نتيجة المحاكمة ولم تمضى المدة المحددة لمحوها - عقوبات تأديبية تزيد عن ثلاثة أيام.

٦- من صدر له قرار من احد المجالس الطبية بأن يؤدى عمل مخفف، أو المرأة الحامل.

استعدادات المديريات لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

وكانت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، قد وجهت عدة تعليمات للادارات التعليمية لتجهيز المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024.



وجاءت التعليمات كالتالي:

- ألا يزيد عدد الطلاب فى اللجنة الواحده عن 14 طالبًا.

- الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية من الاصابات بفيروس كورونا (كوفيد14 )

- يعلن الجداول لجميع الطلاب فى مكان ظاهر وبخط واضح وقبل موعد الامتحانات بوقت كاف.

- مدير المدرسة مسئول مسؤلية تامة عن جميع أعمال الامتحانات وجهزيتها.

وطبقا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، باجمالي عدد اسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعا علي النحو التالي:

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

٧_بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات