الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تواصل اختبارات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي

طلاب
طلاب

تواصل المدارس الابتدائية والاعدادية، بالقاهرة وعدد من المحافظات، اختبارات الفصل الدراسي الأول ، لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي، اليوم الأربعاء.

ووجَّهت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، عدة تعليمات للإدارات التعليمية لتجهيز المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وجاءت التعليمات كالتالي:

- ألا يزيد عدد الطلاب فى اللجنة الواحده عن 14 طالبًا.

تعليم قنا: تسليم عقود العمل للمعلمين المساعدين الجديد بعد اجتياز الاختبارات

- الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية من الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد14).

 

- يعلن الجداول لجميع الطلاب فى مكان ظاهر وبخط واضح وقبل موعد الامتحانات بوقت كاف.

 

- مدير المدرسة مسئول مسؤلية تامة عن جميع أعمال الامتحانات وجهزيتها.

 

وطبقا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بإجمالي عدد ـسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:

 

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

 

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

 

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

txt

قبل الاختبارات.. مقرر شهر نوفمبر لمواد الصف السادس الابتدائي 2023

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

 

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

 

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

 

٧ - بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

 

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

 

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

 

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

 

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

اختبارات الفصل الدراسي الأول مديرية التربية والتعليم إدارات التعليمية صفوف النقل عام الدراسي الحالي 2023 2024 الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ ٢٠٢٤

مواد متعلقة

المديريات التعليمية تعلن موانع التقدم للإعارات الخارجية للمعلمين للعام الدراسي 2024/2025

"حجازى" يتفقد مدرسة النيل المصرية الدولية بالعبور ويلتقى الطلاب والمعلمين ويستمع لآرائهم حول تطوير المنظومة

انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول بجميع مدارس القاهرة لصفوف النقل

غدًا.. انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالقاهرة

وزارة التعليم: غلق موقع تسجيل التقدم لامتحانات الطلاب المصريين بالخارج غدًا

بروتوكول تعاون بين «التعليم» والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة لنشر الوعى الصحى

"تعليم القاهرة": إعلان المرحلة الرابعة لرياض الأطفال للعام الدراسي الحالي.. اليوم

"التعليم" توزع أرقام الجلوس على الطلاب استعدادًا لاختبارات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

بعد انفصال هند عبد الحليم.. 4 أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

مصدر: زيادة أسعار شرائح الكهرباء لا تمثل القيمة الحقيقية لتكلفة الإنتاج

مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة 2024.. بداية من الساعة 11 صباحًا

منافس مصر بكأس الأمم الإفريقية.. معلومات عن منتخب موزمبيق

عاجل.. إضراب شامل اليوم فى الضفة وغزة بعد اغتيال العارورى

تايمز أوف إسرائيل: الحرب على غزة زاد من معاناة الجميع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال بلدة جبل المكبر فى القدس

لماذا اُغتيل العارورى بعد 75 دقيقة من تصريح إسماعيل هنية؟

سر توقيت إسرائيل.. "اغتيال العارورى" فى لبنان يشعل الحرب أم يُنهيها؟