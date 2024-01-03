تواصل اختبارات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي

تواصل المدارس الابتدائية والاعدادية، بالقاهرة وعدد من المحافظات، اختبارات الفصل الدراسي الأول ، لطلاب صفوف النقل الابتدائي والإعدادي، اليوم الأربعاء.

ووجَّهت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة، عدة تعليمات للإدارات التعليمية لتجهيز المدارس لاختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وجاءت التعليمات كالتالي:

- ألا يزيد عدد الطلاب فى اللجنة الواحده عن 14 طالبًا.

- الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الاحترازية الوقائية من الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد14).

- يعلن الجداول لجميع الطلاب فى مكان ظاهر وبخط واضح وقبل موعد الامتحانات بوقت كاف.

- مدير المدرسة مسئول مسؤلية تامة عن جميع أعمال الامتحانات وجهزيتها.

وطبقا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بإجمالي عدد ـسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا على النحو التالي:

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الاول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

٧ - بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤ وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.