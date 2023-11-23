قبل الاختبارات.. مقرر شهر نوفمبر لمواد الصف السادس الابتدائي 2023

يتساءل الآلاف من طلاب الصف السادس الابتدائي في مختلف المحافظات عن مقررات شهر نوفمبر، وذلك مع اقتراب موعد اختبارات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل، إذ يهتم الطلاب وذويهم بمعرفة المقررات المطلوبة من مختلف المواد الدراسية لشهر نوفمبر لطلاب الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

موعد اختبارات شهر نوفمبر لصفوف النقل الفصل الدراسي الأول 2023-2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد اختبارات شهر نوفمبر لطلاب صفوف النقل، وستكون هذه الاختبارات متاحة للطلاب بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وسيتم عقد هذه الاختبارات خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر.

مقرر شهر نوفمبر لمادة اللغة العربية الصف السادس الابتدائي

أولًا "القراءة "

يتضمن مقرر شهر نوفمبر للصف السادس في فرع القراءة دروس "ذكاء صبي"، "منصور والطيور"، و"زيارة ومفاجأة"، بالإضافة إلى النصوص "الطماع والدجاجة" و"أخي الإنسان".

كما يشمل النحو دروس "إن وأخواتها" و"أنواع خبر إن وأخواتها"، وفي القصة يتم التركيز على الفصلين الثالث والرابع.

مقرر شهر نوفمبر لمادة العلوم الصف السادس الابتدائي

تحتوي خطة دراسة الصف السادس الابتدائي لمادة العلوم على النقاط التالية:

- المفهوم الثاني: يتضمن الدرس الرابع والخامس والسادس والأنشطة المتعلقة بها هي 9 إلى 13.

- المفهوم الثالث: يشمل الدروس الأول والثاني والثالث والأنشطة المرتبطة بها هي 1 إلى 7. كما يتضمن الدرس الرابع والخامس والسادس والأنشطة المتعلقة بها هي 8 إلى 13. ويتضمن أيضًا مشروع الوحدة.

مقرر شهر نوفمبر لمادة الدراسات الاجتماعية الصف السادس الابتدائي

- الوحدة الثانية: الملامح الطبيعية لوطننا العربي.

- الدرس الأول: مظاهر سطح وطننا العربي.

- الدرس الثاني: العوامل المؤثرة في مناخ وطننا العربي.

- الدرس الثالث: الأقاليم المناخية والنباتية في وطننا العربي.

- الدرس الرابع: المشكلات البيئية في وطننا العربي.

- شخصيات عربية ومؤثرة: النبي محمد صلى الله عليه وسلم والخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.

مقرر شهر نوفمبر لمادة الرياضات للصف السادس الابتدائي

- تطبيقات على النسبة.

- معنى وخواص التناسب.

- حجم المكعب.

- السعة.

مقرر شهر نوفمبر لمادة الدين الإسلامي للصف السادس الابتدائي

- درس بالحكمة والموعظة الحسنة ودرس ويؤثرون على أنفسهم.

- القصة الفصل الثالث.

- سورة القلم الآيات من 34 لآخر السورة.