السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بـ"الأعلى للثقافة" يكشف أبرز القضايا محل النقاش في الدورة الجديدة

دكتور عطية الطنطاوي
دكتور عطية الطنطاوي

كشف الدكتور عطية الطنطاوي، مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة بالمجلس الأعلى للثقافة، عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، أبرز القضايا التى تتصدر أجندة اجتماعات اللجنة في دورتها الجديدة؛ والتي تتمثل في التنمية المستدامة 2030، وخطة مصر لمجابهة التغيرات المناخية، والموارد المائية وكيفية إدارة ملف مياه النيل، والأزمة السكانية ودورها فى التنمية، والطفرة التى حدثت فى آخر 10 سنوات على مستوى العمران مثل المدن الذكية.

 

وتحدث "الطنطاوي" في تصريحات لـ"الدستور"، عن مناقشة الموانئ الجديدة، والدلتا الجديدة ودورها في التنمية المستدامة.

 

أعضاء لجنة الجغرافيا والبيئة الجُدد

وتضم اللجنة في عضويتها بتشكيلها الجديد كل من: "رحاب يوسف محمد السيد، سامح إبراهيم محمد عبد الوهاب، شاكر محمد أبو المعاطى، عادل عبد الله سليمان تاج الدين، عبد الرازق بسيونى الكومى رضوان، عبد المسيح سمعان عبد المسيح يوسف، فاطمة عبد الله إسماعيل فرجانى، فتحى عبد العزيز أبو راضى، فيروز محمود محمد حسن، مجدى توفيق خليل ابراهيم، محمد إبراهيم محمد سيد أحمد خطاب، محمد نور الدين إبراهيم السبعاوى، محمود بكر محمد محمود بيومى، منى صبحى السيد نور الدين".

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة رئيس المجلس الأعلى للثقافة، اعتمدت التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للثقافة الدائمة، والبالغ عددها 24 لجنة، وذلك لمدة عامين من تاريخه.

نبذة عن الدكتور عطية الطنطاوي

على جانب آخر، صدر قرار جمهوري بتعيين الدكتور عطيه محمود محمد الطنطاوي، أستاذ الجغرافيا الطبيعية مناخ، عميدا لكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة في السابع من فبراير الماضي.

بدأ حياته الأكاديمية معيدا بقسم الجغرافيا، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، ثم مدرس مساعد، أبريل 1998، ثم مدرس الجغرافيا الطبيعية سبتمبر2005، وأستاذ الجغرافيا الطبيعية المساعد مارس 2011.

ثم أستاذ الجغرافيا الطبيعية كلية الدراسات الإفريقية العليا - جامعة القاهرة، مارس 2016.

حصل على ليسانس آداب- قسم الجغرافيا- جامعة طنطا بتقدير جيد جدًا، ودبلوم الدراسات الإفريقية من قسم الجغرافيا - معهد البحوث والدراسات الإفريقية - جامعة القاهرة، وماجستير فى الدراسات الإفريقية (جغرافيا طبيعية) من قسم الجغرافيا - معهد البحوث والدراسات الإفريقية - جامعة القاهرة موضوع رسالة الماجستير: (موارد المياة فى ليبيا "دراسة تطبيقية")، ودكتوراه فى العلوم الطبيعية (جغرافيا مناخية) من معهد الجغرافيا – جامعة يوهانز جوتنبيرج – ماينز، جمهورية ألمانيا الاتحادية، وغيرها من الإنجازات.

الدكتور عطية الطنطاوي مقرر لجنة الجغرافيا والبيئة المجلس الأعلى للثقافة التنمية المستدامة 2030 ادارة ملف مياه النيل

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