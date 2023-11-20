الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اعرف مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي 2024 في جميع المواد

امتحانات
امتحانات

حددت وزارة التعليم مقرر شهر نوفمبر للصف الاول الثانوي 2024 في جميع المواد، والذي يجري عليه الطلاب امتحان نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، لتحديد مدى استيعاب الطلاب للمنهج، وهو الامتحان الاخير الذي يجريه الطلاب قبل امتحانات الترم الأول، وتعرض الدستور في التقرير التالي مقرر شهر نوفمبر للصف الاول الثانوي 2024 في جميع المواد. 

ما المقرر في شهر نوفمبر للصف الاول الثانوي؟

وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مقرر شهر نوفمبر للصف الاول الثانوي 2024  والذي بدأ الطلاب في دراسته عقب امتحانات الشهر لشهر أكتوبر الماضي وجاء مقرر شهر نوفمبر للصف الاول الثانوي 2024 في جميع المواد كالتالي: 

اللغة العربية:

الفصل الرابع والخامس من القصة.

قيم اجتماعية.

عصر صدر الإسلام (شعر ونثر).

الاستعارة المكنية.

العفو مأمول من أجل حياة كريمة.

أعمال اسم المفعول.

اللغة الإنجليزية:

الوحدة الثالثة + Revision1 + الوحدة الرابعة.

اللغة الفرنسية:

الدرس الثالث من الوحدة الأولى + الدرس الأول من الوحدة الثانية.

 

الفيزياء:

الفصل الأول من الباب الثاني + الفصل الثاني: معادلات الحركة بعجلة منتظمة فقط.

 

الكيمياء:

الفصل الأول والثاني من الباب الثاني.

 

الأحياء:

الفصل الثالث من الباب الأول + الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني.

 

التاريخ:

الدرس الأول والثاني والثالث من الوحدة الثانية.

 

الجغرافيا:

الدرس الثاني والثالث من الوحدة الأولى + الدرس الأول من الوحدة الثانية.

 

الفلسفة:

الموضوع الثاني: الفلسفة نشأتها تعريفها وأهميتها.

لطلاب الصف الأول الثانوي.. ماذا تفعل حال سرقة التابلت الخاص بك؟

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مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي 2024

الجبر:

تحديد نوع جذري المعادلة التربيعية.

المميز العلاقة بين جذري معادلة الدرجة الثانية ومعاملات حدودها مجموع الجذرين وحاصل ضربهما.

تكوين المعادلة التربيعية متى علم جذراها تكوين معادلة تربيعية المعلومية جذري معادلة تربيعية أخرى.

 

حساب المثلثات:

وحدات قياس الزاوية القياس الدائري الزاوية النصف قطرية.

العلاقة بين القياس الستيني والدائري.

طول قوس من دائرة الدوال المثلثية حائرة الوحدة الدوال المثلثية الأساسية للزاوية، مقلوبات الدوال المثلثية الأساسية.

إشارات الدوال المثلثية.

الدوال المثلثية لبعض الزوايا الخاصة.

 

الهندسة:

النسبة بين مساحتي مضلعين متشابهين نظرية.

4 تطبيقات التشابه في الدائر.

تمرين مشهور نتيجة 1 عكس تمرين مشهور نتيجة 2.

نظريات التناسب في المثلث المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة- نظرية 1 نتيجة عكس نظرية 1.

نظرية 2 العامة نظرية تلبس الخاصة.

 

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مقرر منهج شهر نوفمبر للصف السادس الإبتدائي 2023

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