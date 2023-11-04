مقرر منهج شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي، ارتفعت معدلات البحث على جوجل بتلك الكلمات البحثية، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين، مع انطلاق الشهر، استعدادا لاختبار الشهر في نهايته.

وينشر "الدستور" في التقرير التالي، مقرر منهج شهر نوفمبر للصف السادس الابتدائي، كما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في النقاط التالية، لكي يتعرف الطلاب على الدروس التي سيمتحنون بها.

مقرر منهج شهر نوفمبر للصف السادس الإبتدائي 2023

وجاء مقرر منهج شهر نوفمبر كالتالي:

مقرر منهج شهر نوفمبر في مادة اللغة العربية: القراءة درس ذكاء صبي ومنصور والطيور ودرس زيارة ومفاجأة.

النصوص: الطماع والدجاجة واخى الإنسان.

فرع النحو: ان واخواتها، انواع خبر ان واخواتها.

فرع القصة: الفصل الثالث والرابع.

مقرر منهج شهر نوفمبر، اللغة الإنجليزية: unit 3، unit 4.

مقرر منهج شهر نوفمبر، مادة العلوم: درس غاز الأكسجين ودرس ثاني أكسيد الكربون.

مقرر منهج شهر نوفمبر، مادة الدراسات الاجتماعية: فرع الجغرافيا درس سكان البيئة الزراعية ودرس الأنشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية.

مقرر منهج شهر نوفمبر، فرع التاريخ: درس دخول الحملة الفرنسية مصر، ودرس أحوال مصر تحت الاحتلال الفرنسي.

مقرر منهج شهر نوفمبر، منهج مادة الرياضيات: فرع الجبر درس تطبيقات على النسبة، ودرس معنى التناسب ودرس خواص التناسب.

مقرر منهج شهر نوفمبر، فرع الهندسة: درس حجم المكعب ودرس السعة.

ويتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدارس محافظة الإسماعيلية، لمتابعة انتظام العام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وأكد رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة الإسماعيلية، مثمنا دور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وقام الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس، كما يعقد الوزير والمحافظ اجتماعا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بالانضباط والنظام العام الدراسى الجديد.