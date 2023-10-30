الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مقرر امتحان شهر أكتوبر للصف الأول الثانوي 2024

طلاب الثانوي
طلاب الثانوي

مقرر امتحان شهر اكتوبر للصف الأول الثانوي 2024، بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، لشهر أكتوبر، ازدادت محركات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، والمعلمين، بتلك الكلمات البحثية.

مقرر شهر اكتوبر للصف الأول الثانوي 2024

مقرر شهر اكتوبر للصف الأول الثانوي 2024 فى مادة اللغة العربية كالتالي: 

القراءة: مكارم الأخلاق وحاتم الطائي

فرع الأدب: الشعر في العصر الجاهلي، النثر في العصر الجاهلي

فرع النصوص: شباب تسامى للعلا، قيم الحياة الزوجية

فرع القصة:  الفصل الأول، والثاني، والثالث

فرع النحو: الأفعال الناقصة والتامة، أفعال المقاربة والرجاء والشروع

فرع البلاغة: الحقيقة والمجاز، والتشبيه

منهج الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023 فى كل المواد الدراسية

وجاء منهج مادة الجغرافيا (الدرس التمهيدى وموقع مصر، مدخل لدراسة علم الجغرافيا، موقع مصر وأهميته)

وجاء منهج مادة التاريخ (الوحدة الأولى)، الحضارة والتاريخ، مصادر دراسة الحضارات، عوامل قيام الحضارات

وجاء منهج مادة الكيمياء ( الباب الاول كامل / الباب الثاني الذي درس المول)

مقرر شهر اكتوبر للصف الأول الثانوي 2024 فى مادة اللغة الإنجليزية ( Unit 1 & Unit 2 )

مقرر شهر اكتوبر للصف الأول الثانوي 2024 في مادة الرياضيات

الجبر: حل معادلات الدرجة الثانية في متغير واحد بيانيا – مقدمة عن الأعداد المركبة – الحد التخيلي – قوى ت الصحيحة – تساوي عددين مركبين – العمليات على الأعداد المركبة – جمع وطرح وضرب الأعداد المركبة – العددين المترافقين – قسمة الأعداد المركبة.

حساب المثلثات: الزاوية الموجهة: القياس الستيني للزاوية الموجهة – الوضع القياسي للزاوية الموجهة – القياس الموجب والقياس السالب للزاوية الموجهة - موقع الزاوية في المستوى الإحداثي المتعامد – الزوايا المتكافئة.

الهندسة المستوية: تشابه المضلعات – المضلعان المتشابهان – معدل التشابه لضلعين – تشابه المثلثات – مسلمة – نتائج هامة 1، 2 – نظرية 1 – نظرية 2 – العلاقة بين مساحتي سطحي مضلعين متشابهين – النسبة بين مساحتي سطحي مثلثين متشابهين نظرية 3

وجاء منهج مادة مبادئ التفكير الفلسفي (الوحدة الأولى - مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي- الموضوع الأول - التفكير الإنساني)

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موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي 2024 والمستندات المطلوبة لاستلامه

وجاء منهج مادة الأحياء (الكربوهيدرات-الأحماض النووية-التفاعلات الكيميائية في أجسام الكائنات الحية)

وجاء منهج مادة الفيزياء ( الباب الأول كامل- الباب الثاني الي درس انواع العجلة فقط).

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