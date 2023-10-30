الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الجريدة الرسمية تنشر عناوين لجان تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، بتحديد عناوين 137 لجنة انتخابية داخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقار البعثات الدبلوماسية المصرية التى ستجرى فيها الانتخابات فى الخارج أيام 10 و11 و12 ديسمبر .

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت أوراق ترشح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.

txt

الهيئة الوطنية: غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى الثانية من ظهر اليوم

txt

الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل تلقى طلبات راغبى الترشح للرئاسة

txt

ما هى اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات وحدود استقلالها؟.. "إكسترا نيوز" توضح

ونشرت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عبر حسابها الرسمي، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

المادة الأولى: تحدد مقر وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024 على النحو الوارد بالكشوف المرفقة بهذا القرار.

المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين 9 نوفمبر المقبل وتستمر لمدة 30 يومًا، وتنتهي مع بدء فترة الصمت الانتخابي فى الداخل المحدد وفقًا للجدول الانتخابي لإجراءات الانتخابات الرئاسية يوم 8 ديسمبر القادم، على أن يكون الاقتراع أيام 10 و11 و12 ديسمبر لمن هم داخل مصر.

وتستعد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة لإطلاق الحملة الدعائية نهاية الأسبوع الجاري.

الجريدة الرسمية رئيس محكمة النقض مقار البعثات الدبلوماسية الهيئة الوطنية للانتخابات ترشح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

سفير فلسطين بتونس: مصر بقيادة الرئيس السيسى تبذل جهودًا كبيرة لتوحيد الموقف العربى بشأن أحداث غزة

مدير "أكساد": أسبوع القاهرة للمياه يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

"فاينانشيال تايمز": مستشفيات غزة على حافة الهاوية وأطباء يُجرون جراحات دون مخدر

أستاذة جامعية تحذر من خطر "التسمم بالرصاص": يسبب تلف الدماغ وضعف الذاكرة

الرئيس الأمريكى يعرب عن تقديره لجهود مصر فى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

الرئيس السيسى يهنئ نظيره التركى بذكرى العيد القومى

الأمم المتحدة: دخول 33 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة بفلسطين

الرئيس السيسى يهنئ نظيره التشيكى بالعيد القومى لبلاده

الأكثر قراءة

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

الأوراق الرابحة.. كيف يستطيع الأهلى حسم موقعة العودة أمام صن داونز فى الدورى الإفريقى؟

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن ارتفاع عدد المحتجزين فى غزة

هجوم بالهاون على القوات الإسرائيلية فى إيريز شمال قطاع غزة

"الخطيب" يتدخل لاحتواء أزمة إمام عاشور وكولر فى الأهلى

متحدث الحكومة: ساعتان حد أقصى لتخفيف الأحمال.. ولا مشكلة كبيرة فى قطاع الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع في بيت "جدتي"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

جلال حمام

مصر.. يدٌ تُعمِّر ويدٌ تصنع السلام

حزب الله يدخل الحرب.. اشتعال المنطقة آتٍ!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة