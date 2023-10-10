الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما هى اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات وحدود استقلالها؟.. "إكسترا نيوز" توضح

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، مساء يوم الثلاثاء، تقريرًا ملخصًا عن اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات وحدود استقلالها، وتبين أنها تشمل إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية وتنظيم العمليات المرتبطة بها، كما أن للهيئة الاستقلال والحيادية التامة في الإشراف على الانتخابات.

وأوضح التقرير، أن اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات وحدود استقلالها تضمن أيضًا حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين، وفقًا لما ينظمه القانون رقم 198 لسنة 2017.

الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2023 السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات اكسترا نيوز

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