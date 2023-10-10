الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرًا عن دور مصر المحورى لوقف التصعيد فى غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء يوم الثلاثاء، تقريرًا ملخصًا عن دور مصر المحوري لوقف التصعيد في غزة، وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة احتواء التصعيد الراهن وخطورة تردي الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف.

وأوضح التقرير، أن الرئيس المصري يتوافق مع العاهل الأردني على أولوية تضافر الجهود للعمل على وقف التصعيد والعنف، كما أن الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني يؤكدان خطورة غياب الأفق السياسي وتهديده حياة المدنيين.

وأضاف، أن الرئيس المصري والمستشار الألماني يتوافقان على أهمية العمل المكثف لوقف التصعيد العسكري، كما أن الرئيس المصري ونظيره الإماراتي يتوافقان على تكثيف التنسيق لدفع الجهود الدبلوماسية لوقف العنف، ويؤكد الرئيس المصري لمستشار النمسا ضرورة التسوية العادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وأشار إلى تأكيد الرئيس المصري ونظيره القبرصي على أهمية تضافر جميع الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لضبط النفس، وأن الرئيس السيسي أكد للأمين العام للأمم المتحدة ضرورة العمل الجدي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.

واختتم: "الرئيس المصري ونظيره التركي حثا الأطراف كافة على الوقف الفوري للمواجهات والعنف وتجنيب المدنيين الخطر، وأن الرئيس السيسي أكد في جميع اتصالاته مواصلة مصر جهودها المكثفة مع مختلف الأطراف لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد".

مصر وفلسطين غزة إسرائيل فلسطين السيسي

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