الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مصر تنتخب: يمامة يستعد لاطلاق حملته الدعائية للرئاسة 2024

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

264 ساعة تفصلنا عن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية 2024 بعد اختيار المرشحين لرموزهم الانتخابية بيوم واحد.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين 9 نوفمبر المقبل وتستمر لمدة 30 يومًا، وتنتهي مع بدء فترة الصمت الانتخابي فى الداخل المحدد وفقًا للجدول الانتخابي لإجراءات الانتخابات الرئاسية يوم 8 ديسمبر القادم، على أن يكون الاقتراع أيام 10 و11 و12 ديسمبر لمن هم داخل مصر.

وتستعد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة لإطلاق الحملة الدعائية نهاية الأسبوع الجاري.

وعقدت الحملة لقاءات توعوية للمواطنين بعدة محافظات للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، حيث تم إعداد قاعدة بيانات بأسماء مندوبي الحملة بالمحافظات للتواصل معهم خلال فترة الدعاية الانتخابية.

• توجيهات لمنسقي الحملة على مستوى الجمهورية بحصر أماكن الدعاية الانتخابية والتكاليف المطلوبة والميزانية المالية لها.

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حملة السيسى الانتخابية تنشر قرار "الوطنية للانتخابات" المحدد لمقار لجان المصريين بالخارج

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الوطنية للانتخابات تحدد عناوين اللجان الانتخابية لتصويت المصريين بالخارج

• أكد يمامة أن البرنامج الانتخابى لحزب الوفد يتضمن الكثير من الحلول للأزمة الاقتصادية.

• شدد على ضرورة البدء فى الإصلاحات التشريعية الخاصة بالقضايا الاقتصادية

• قال إن البرنامج الانتخابى ضمن رؤية جديدة للإصلاح السياسى قائمة على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتفعيل مواد الدستور.

الهيئة الوطنية للانتخابات

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نائب رئيس محكمة النقض، قرارًا بعناوين اللجان الانتخابية فى مقار البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج.

تضمن القرار، الذى حمل رقم 27 لسنة 2023، تحديد مقار البعثات الدبلوماسية المصرية التى ستجرى فيها الانتخابات فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

الحملة الإنتخابية محافظات الحملة الدعائية الجمهورية لحزب الوفد

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