انتهاء مهلة تلقى الطعون ضد الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024

أعلنت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، عن انتهاء مدة تلقي الطعون ضد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن تبدأ غدًا مدة فحص الطعون حتى يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، للفصل من قِبل المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة على الانتخابات الرئاسية، ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتي الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك بحسب الجدول الإجرائي والزمني المحدد من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت قد انتهت فترة تلقي تظلمات المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية 2024، والتي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 23 أكتوبر الماضي حتى اليوم.