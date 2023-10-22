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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي 2024 والمستندات المطلوبة لاستلامه

تسليم التابلت
تسليم التابلت

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة، حول موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي 2024، عبر محرك البحث "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي 2024

ويرغب الكثيرون من طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء الأمور، معرفة موعد تسليم “التابلت” لطلاب الصف الأول الثانوي 2024، حيثُ انطلق العام الدراسي الجديد منذُ الأول من أكتوبر الجاري.

وفيما يخص موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي 2024، صرحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم توزيع التابلت على الإدارات التعليمية، ومن ثم يتم منحه للطلاب استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول التى تعقد إلكترونيا للصفين الأول والثانى الثانوى العام فى المدارس.

تعقد الامتحانات من خلاله.. موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024

خلال أيام.. موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024

المبلغ التأميني للحصول على تابلت طلاب الصف الأول الثانوي 2024

وحددت الوزارة في بيان لها، الأوراق المطلوبة لكي يحصل طلاب الصف الأول الثانوي على جهاز التابلت، منها دفع مبلغ للتأمين من خلال البريد المصري بالرقم القومي للطالب.

وعن طريقة الدفع، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنَّه على ولي الأمر سداد مبلغ 105 جنيهات في أقرب مكتب بريد، مُشيرة إلى أنه بعد سداد المبلغ التأميني وتسلم إيصال الدفع من مكتب البريد ويتوجه الطالب وولي الأمر إلى المدرسة التابع لها ويوقع ولي الأمر إقرارًا بأنه تسلم جهاز التابلت من المدرسة.

موعد تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي 2024

وفقًا لبيان وزارة التربية والتعليم، سيتم توزيع أجهزة التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي في الأيام القليلة المقبلة، حيثُ من المتوقع أن يكتمل توزيع التابلت في جميع المدارس بحلول شهر نوفمبر.

الأوراق المطلوبة لاستلام تابلت الثانوية العامة 2024

بحسب توجيهات وزارة اتربية والتعليم يجب إعداد وتقديم الأوراق التالية:

  • نسخة من شهادة ميلاد الطالب.
  • نسخة من بطاقة هوية ولي الأمر.
  • إحضار إيصال دفع مبلغ التأمين للتابلت، مع تقديم نسختين من هذا الإيصال.
  • تعبئة وتوقيع إقرار تسليم التابلت من قبل ولي الأمر، وتقديمه في المدرسة.
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خلال أيام.. موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024

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