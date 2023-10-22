الأحد 22 أكتوبر 2023
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مصر

تعقد الامتحانات من خلاله.. موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024

رضا حجازي
رضا حجازي

ارتفعت معدلات البحث عن موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 والذي أصبح أساس العملية التعليمية بالنسبة لطلاب الصفوف الثانوية من الأول وحتى الثالث لذلك يترقب الطلاب موعد استلامه.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024

وفي هذا التقرير، يرصد "الدستور"  أخر الأخبار عن موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024. 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، أن تسليم تابلت الثانوية العامة سيكون قبل نهاية العام الجاري 2023 والذي أصبح بديلًا عن الكتب المدرسية التي توقفت الوزارة عن طباعتها بالفعل. 

ويستلم الطالب التابلت من مدرسته بعد دفع قيمة التأمين على التابلت مبلغ 105 جنيه بالبريد المصري والحصول على إبصال بالمبلغ وصورتين منه كذلك يجب تسليم  صورة من شهادة الميلاد الطالب، وصورة بطاقة ولي الأمر، إقرار استلام التابلت من المدرسة موقع من ولي الأمر. 

مع العلم أن امتحانات الفصلين الدراسيين للصفين الأول والثانى الثانوي العام  يتم عقدهاإلكترونيا من خلال التابلت بأسئلة اختيارية وجزء منها مقالي بأسئلة ورقية، وتعقد هذه الاختبارات على مستوى المدرسة ويتم تصحيحها من خلال المدارس والإدارات.

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة لاستلامه

خلال أيام.. موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024

 

رابط موقع وزارة التربية والتعليم

 

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المناهد والمواد التدريبية والتعليمية التي تم تطويرها كي تضم طرق الشرح بالتفصيل مع التدريبات، على موقع الوزارة مجانًا والموجود في الرابط التالي

 https://moe.gov.eg

يتم اختيار المرحلة الثانوية 

وتحتوي على “ محتوى تفاعلي – كتاب الطالب – الاختبارات التحصيلية التفاعلية – دليل المعلم – ملخصات – مواصفات الورقة الامتحانية – اشنطة صوتية وصوتيات دليل الطالب – اسئلة استرشادية – ملخصات ومفاهيم واسئلة”. 

منصات البث المباشر

 

وأطلقت الوزارة منصات البث المباشر لشرح المواد التعليمية المختلفة للمرحلة الثانوية والتي تم الاستعانة بأفضل المعلمين المتميزين لها ولقنوات مدرستنا. 

 

ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة استغلال فترات المشاهدة وجذب الطلاب للمدارس خاصة في المرحلة الثانوية من خلال الأنشطة، مؤكدًا على أهمية اليوم الرياضي والثقافي والفني واكتشاف الموهوبين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بعمل مسابقات وتصفيات والإعلان على قنوات مدرستنا عن الفائزين في المجالات المختلفة كريادة الأعمال والجوانب الرياضية والثقافية.

 

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موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 في المدارس الحكومية

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موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة لاستلامه

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