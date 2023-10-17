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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 في المدارس الحكومية

تابلت الثانوية العامة
تابلت الثانوية العامة

زادت معدلات البحث عن موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 من قبل طلاب الصف الأول الثانوي في محافظات الجمهورية منذ انطلاق العام الدراسي الحالي في يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2023 حيث يمثل التابلت الدراسي أحد أركان العملية التعليمية لطلاب المرحلة الثانوية من الصف الأول وحتى الصف الثالث حيث تعتمد الدراسة على المحتوى الرقمي.


موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 جاء ذلك من خلال تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم سيكون خلال شهر نوفمبر المقبل حيث بتطلب تسجيل البيانات الخاصة بالتابلت التعليمي عن طريق الالكتروني وتسجيل الإمكانيات التكنولوجيا بالمدرسة.

يذكر أن الإدارات التعليمية بكافة مديريات التعليمية بالمحافظات تم تسليمها الجهاز اللوحي بمشتملاته تمهيدا لتوزيعها على المدارس الثانوية ثم على الطلاب لاستخدامه في العملية التعليمية وبنك المعرفة والمنصات الرقمية.

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مواصفات التابلت الدراسي 2024

وسبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن المواصفات الفنية التابلت الدراسي لطلاب الثانوية العامة حيث وصلت وزنه إلى 525 جرام وطوله نحو 10 سم وعرضه نحو 6 سم و1 سم للخواف العلوية و2.8 ملم للحواف الجانبية التابلت حيث تم تزويده بشريحة اتصال من نوع SIM - Nano ويتميز بنظام التشغيل أندرويد بإصدارين هما ( 0.6 Android ) وMarshmallow وتم تطويره إلى الإصدار (Oreo) 8.1 Android الأحدث.

وتم تزويده ببطارية ضخمة بسعة 7300 مللي أمبير حيث تستغرق حوالي 3 ساعات للشحن الكامل وبذاكرة تخزين 32 جيجا بايت و3 جيجا بايت رام مع إمكانية وضع ذاكرة ميموري كارد تتميز الكاميرا الخلفية أساسية وحيدة بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة 9.1 كما أنها مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي AF.

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الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت الدراسي 2024

تتلخص الأوراق اللازمة لاستلام التابلت الدراسي 2024 فيما يلي:-

صورة من شهادة ميلاد الطالب مميكنة.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
إيصال تأمين التابلت بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الايصال.

إقرار تسليم التابلت موقع من ولي الأمر.

 

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