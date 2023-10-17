بدء ندوة "الحالة النفسية للأسرة مع بداية الدراسة" بمعرض زايد للكتاب

بدأت مساء اليوم، فعاليات ندوة "الحالة النفسية للأسرة مع بداية الدراسة للدكتورة أسماء علاء الدين بمعرض الشيخ زايد للكتاب في دورته التاسعة.

وقالت الروائية أسماء علاء الدين إن موضوع الحالة النفسية مع بداية الدراسة هو موضوع الساعة: “علينا أن نعرف جيدًا انه ليس هناك أطفال مضطربين، التربية هى أساس الصحة النفسية، وهذا أمر ليس بهين، حتي يتسنى لنا أن نقدم للمجتمع أجيال غير مضطربة”.



وواصلت أسماء:"على الأزواج أن تتم تهيئتهم نفسيًا للإنجاب"، لافتة إلى أن الانصياع للعادات والتقاليد دون تهيئة حقيقية يشير الي أن نتاج التربية المنقوصة، يتسب في العديد من الاضطرابات النفسية".

تابعت:"غالبًا ما يعيش بعض الأزواج تحت ضغط عصبي نتيجة مشاعر عاشوها في طفولتهم، مشيرة إلى أن الوعي والادراك بماهية المشاكل النفسية والعصبية، في مصر جاء بعض وقت كبير، وأن الطفل منذ ولادته تتكون له شخصيته.

جاء ذلك في الندوة التي عقدت بمعرض الشيخ زايد للكتاب في دورته التاسعة تحت عنوان الحالة النفسية للأسرة مع بداية الدراسة.