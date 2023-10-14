دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين بندوة عمر طاهر في "زايد للكتاب"

بدأت فعاليات ندوة "لقاء مفتوح مع عمر طاهر"، منذ قليل، التي تديرها الكاتبة منى مصطفى بـمعرض زايد للكتاب في دورته التاسعة.

وطالب عمر طاهر الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الفلسطينيين الذين استشهدوا جراء الاعتداء الغاشم الذي حدث على قطاع غزة.

معرض زايد للكتاب تستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الجاري

يذكر أن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب، انطلقت ١١ أكتوبر الجاري على أن تستمر حتي ٢٢ من الشهر ذاته، التي خصصت هذا العام للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وتم اختيار الكاتب الصحفى جمال الغيطانى، أشهر مراسل صحفى على الجبهة، شخصية المعرض وترفع هذه الدورة من المعرض شعار "الثقافة والنصر" بشارع الروضة بجوار كلية الهندسة فرع الشيخ زايد، أمام مستشفى بهية.

50% خصومات على مشاركات دور النشر

ويشارك في الدورة التاسعة من المعرض عدد كبير من دور النشر، والتى حددت خصومات تصل إلى 50٪، فضلا عن الفوتوسيشن مجانا لالتقاط الصور، بالإضافة إلى إقامة فاعليات، وحفلات وتنفيذ ورش فنية وثقافية للأطفال مجانا.

ويضم المعرض مجموعة من الندوات لكبار الكتاب والمؤلفين وعدد من الأنشطة المتنوعة للأطفال، بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية.

ويفتح أبوابه يوميًا للجمهور من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، ويتضمن مسرح للعروض الفنية والندوات المجانية على مدار اليوم، ومن المقرر أن يتم الاحتفال في ختام المعرض بحفل موسيقى احتفالا بمئوية الفنان سيد درويش.