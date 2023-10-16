تكريم مصرى للكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى بعد إلغاء مشاركتها فى معرض «فرانكفورت»

وجه معرض زايد للكتاب فى دورته التاسعة دعوة للكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى، من أجل الحضور لتكريمها على هامش الفعاليات، دعمًا للقضية الفلسطينية بصفة عامة، وللتضامن مع الكاتبة بعد إعلان معرض «فرانكفورت» الدولى للكتاب عن إلغاء تكريمها بسبب الأحداث الأخيرة فى قطاع غزة، وانحيازه للرواية اليهودية.

وأرسل محمود عبدالنبى، المدير العام لمعرض زايد للكتاب فى نسخته التاسعة، رسالة إلكترونية للكاتبة الفلسطينية قال فيها: «نحن كإدارة معرض زايد للكتاب فى جمهورية مصر العربية نعلن تضامننا وتكاتفنا معك، ونعلن أننا بصدد تكريمكم على هامش فعاليات المعرض المقام حاليًا فى الفترة من ١١ إلى ٢٢ أكتوبر، بحضور جموع المثقفين المصريين».

محمود عبد النبي مدير معرض زايد للكتاب

وردت الكاتبة الفلسطينية قائلة: «شكرى الجزيل على هذا الالتفاف للكثير من الناشرين والكتاب والقراء مع أن الألم الحقيقى هو ألم الناس فى فلسطين. شكرى الجزيل لكم على هذا التكريم، الذى يشرفنى بالتأكيد، ولو أمكن تمديده كتكريم لكل الكتاب فى فلسطين وخاصة فى غزة». وتعليقًا على ذلك، قال مدير معرض زايد للكتاب: «كان من واجبنا أن نراسل الكاتبة الفلسطينية الكبيرة عدنية شبلى، بعد الموقف السخيف الذى تعرضت له من معرض فرانكفورت الدولى، لتعويضها بالشكل الكافى واللائق».

معرض زايد للكتاب

وأضاف «عبدالنبى» لـ«الدستور»: «عدنية شبلى كاتبة كبيرة وصاحبة موقف، وما حدث معها يستنكره كل كاتب ومؤلف مصرى وعربى، وحين راسلتها كنت أعلم علم اليقين أنها سترد، لأنها ستعرف من فحوى الرسالة أننا نريد تعويضها ولو بالنذر اليسير، وأن نقول لها كلنا بجوارك وجوار كل فلسطينى».

وواصل: «أردنا توصيل رسالة بأننا مع الفلسطينيين فى أزماتهم، ونستنكر كل ما يحدث لهم، وأننا نريد التعبير عن محبتنا لكل ما هو فلسطينى، عبر تكريم بسيط للكاتبة الكبيرة»، مشيرًا إلى أن هذا «تكريم لموقف وقضية كبيرة نتمنى أن تصل لبر آمن نتمناه ونحبه». وأكمل: «كنا نتمنى أن تأتى عدنية شبلى إلى مصر، وفى كل الأحوال سيُقام حفل تكريم فى الخامسة بعد غدٍ الخميس، بحضور المستشار الثقافى لسفارة فلسطين فى القاهرة، ناجى الناجى، والمخرجة الفلسطينية ليالى بدر، والإعلامى الفلسطينى محمود بركة، إلى جانب نخبة كبيرة من المثقفين والمفكرين المصريين، من بينهم الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد والإعلامى محمد الباز».

وتابع: «سيتم تسليم درع باسم الكاتبة الفلسطينية للملحق الثقافى لسفارة فلسطين فى القاهرة، فى إطار مواجهة المحاولات الغربية لتهميش الشعب الفلسطينى، والتشويش على مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلى فى حق المدنيين الفلسطينيين العزل».