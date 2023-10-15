الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 والأوراق المطلوبة لاستلامه

تابلت
تابلت

ارتفعت معدلات البحث من طلاب الثانوية العامة عن موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 مع بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 منذ أسابيع قليلة والذي يمثل أساس العملية التعليمية بالنسبة لطلبة الثانوية العامة؛ بعد توقف الوزارة عن طباعة الكتب الورقية للمرحلة الثانوية من الصف الأول وحتى الثالث والاعتماد على المحتوى الرقمي للمناهج والمقررات الدراسية. 

موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024

نعرض في التقرير التالي تفاصيل الاعلان عن موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 وفق بيان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي. 

جاء في تصريح سابق لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي أن موعد استلام تابلت الثانوية العامة 2024 للصفوف من الأول الثانوي وحتى الثالث سيكون قبل نهاية العام الجاري 2023.

وسيكون توزيع التابلت للطالب بعد أن تستلمه المدرسة من الإدارات التعليمية والتي بدورها ستتسلمها من المديريات التعليمية. 

مع العلم أن الطالب سيستلم التابلت بعد  أن يدفع ولي الأمر  قيمة التأمين  للتابلت ومشتملاته بمكاتب البريد  المصري والبالغ قيمتها 105 جنيه ثم يسلم ولي الأمر  إيصال الدفع للمدرسة  والإمضاء على إقرار باستلام جهاز التابلت. 

رابط موقع التنسيق الإلكتروني الثانوية العامة 2023 واستعدادات العام الدراسي الجديد

وزير التعليم: لا تغيير فى قواعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام

 

الأوراق المطلوبة لاستلام طلاب الثانوية العامة التابلت

يجب على الطالب الذي سيستلم التابلت أن يوفر الأوراق التالية: 

  • صورة من شهادة الميلاد الطالب
  • صورة بطاقة ولى الأمر
  • إيصال مبلغ تأمين التابلت الأصلي بعد سداده من البريد المصري وصورتين منه
  • إقرار تسليم التابلت من المدرسة
  • إقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.

استلام تابلت الثانوية العامة والامتحانات 

مع العلم أنه يجب على الطالب ان يستلم التابلت من المدرسة فور وصوله حيث تُعقد امتحانات الفصلين الدراسيين للصفين الأول والثانى الثانوى العام إلكترونيا من خلال التابلت بأسئلة اختيارية وجزء منها مقالي بأسئلة ورقية، وتعقد هذه الاختبارات على مستوى المدرسة ويتم تصحيحها من خلال المدارس والإدارات.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الأسئلة في المرحلة الثانوية  أساسها التفكير والإبداع ومن ثم يجب أن يكون المحتوى متحرر ويكون هناك مساحة للطالب يستطيع أن يحصل من خلالها على حرية فى جمع المعلومات المرتبطة بالمنهج الدراسي.

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 وموعد امتحانات الثانوية العامة

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